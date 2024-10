Ztl, a gennaio si accendono 8 telecamere 

Zona a traffico limitato con varchi e occhi elettronici, ma solo a partire da gennaio. Cambia ancora la tabella di marcia della Giunta Sanna verso l’effettiva entrata in vigore delle restrizioni alla viabilità nel centro storico.

La novità

Ad un mese dall’avvio della campagna informativa, che avrebbe dovuto precedere la piena applicazione della delibera approvata nel 2006 (e modificata un anno più tardi), si va avanti con la campagna di comunicazione «per dare il tempo ai cittadini di abituarsi alle nuove regole», sottolinea l’assessore, Ivano Cuccu, che aggiunge: «Niente sanzioni fino al nuovo anno, in attesa che nei punti di accesso del salotto cittadino, otto quelli individuati, vengano posizionate altrettante telecamere».

Un margine di tempo necessario per ottenere l’autorizzazione a procedere dal ministero degli Interni, ma che all’Amministrazione civica servirà soprattutto per delineare un quadro chiaro e completo sulla situazione pass e parcheggi.

Nuovi pass

«Dalle verifiche in corso - fa sapere Cuccu - emerge che gli stalli disponibili in centro sono circa trecento, mentre i pass distribuiti nel corso degli anni ammontano a circa 1.300». Uno squilibrio lampante, al quale bisogna urgentemente porre rimedio. «Tutti i tagliandi saranno ritirati - annuncia Cuccu - quelli nuovi saranno consegnati solo ai residenti, due per famiglia. Se il saldo tra parcheggi e aventi diritto dovesse essere positivo, si ragionerà sulle attività produttive». Trafila forse complicata ma corretta, bisognerà solo raggiungere i residenti. «Per questo nei prossimi giorni - avverte l’esponente della Giunta - a tutte le famiglie che abitano nel centro storico sarà recapitata una lettera con una convocazione al comando della polizia municipale dove dovranno essere comunicate tipologia e targa della auto possedute».

Tempi e modi

Nel frattempo, proseguirà la distribuzione di volantini (altri mille sono in fase di stampa) attraverso i quali il Comune illustra tempi e modalità di accesso nell’area Ztl: via libera (solo per il transito senza sosta) a tutte le categorie di veicoli tutti i giorni della settimana la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 16 alle 19.30. Il passo successivo sarà l’impiego dei vigili urbani che presidieranno alcuni dei varchi e monitoreranno il rispetto della disciplina.

Piano della mobilità

Il nuovo anno, poi, dovrebbe portare con sé la novità vera e propria con l’accensione degli occhi elettronici pronti ad immortalare le targhe dei mezzi in ingresso e uscita. Resta da capire se l’avvio sarà contestuale all’entrata In vigore del nuovo Piano urbano della mobilità sostenibile. «Avremmo dovuto portarlo in Aula entro ottobre - spiega Cuccu - ma manca la Valutazione ambientale strategica. Abbiamo dato mandato agli uffici per ottenerla nel più breve tempo possibile».

