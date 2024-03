Ztl, a fine mese scattano le multe 

Le prime multe potrebbero scattare già a partire dall’11 marzo, quando ai varchi della Ztl di Marina, Villanova e Castello compariranno gli agenti della polizia municipale. Esaurita la fase di “pre esercizio”, 15 giorni per legge di monitoraggio “fisico” degli agenti della municipale per orientare i cittadini e spiegare che è di nuovo in funzione la Ztl, da lunedì 26 marzo partiranno ufficialmente le multe per chi non rispetterà gli orari della zona traffico limitato nei quartieri storici.

Sanzioni

Dopo anni di “blackout”, tornano gli occhi elettronici a presidiare la Ztl in città. Esultano i residenti: «Dopo anni di caos, con i parcheggi occupati da chi non aveva titolo, vediamo finalmente la luce». Soddisfatto anche il Comune: «Ci abbiamo lavorato a lungo, all’inizio per installare le telecamere di ultima generazione, quindi per registrare l’allineamento con tutte le targhe della auto autorizzate all’ingresso. Da due giorni abbiamo acceso i display luminosi per comunicare ai cittadini che le telecamere sono accese e che a breve potranno scattare le foto per le sanzioni», dice Alessio Mereu, assessore alla Viabilità. «Ora partiamo con i varchi in ingresso dei quartieri storici, perché in questo momento la priorità è riaccendere quanto prima la Ztl, ma stiamo già lavorando per allestire anche i varchi in uscita», aggiunge. Così se qualcuno dovesse riuscire a entrare con uno dei tanti metodi trovati negli anni, dall’ingresso in direzione vietata in qualche vicolo un po’ nascosto a quello con l’auto a marcia indietro, si verrà inesorabilmente multati quando si esce.

I varchi e gli orari

Dunque, d’ora in avanti occhio all’orologio quando si accede a Castello, a Villanova e alla Marina. Per il momento, gli accessi sono disciplinati con le vecchie regole e i vecchi orari. Chi entra alla Marina, per esempio da via del Mercato Vecchio, deve sapere che tutti i giorni è off limits per auto e moto (tranne per gli autorizzati, non solo residenti ma anche i veicoli autorizzati a servizio di persone con disabilità, più ovviamente le auto delle forze dell’ordine e dei mezzi di soccorso) dalle 21 alle 7 e dalle 15.30 alle 17. Sempre negli stessi orari (dalle 21 alle 7 e dalle 15.30 alle 17) è vietato l’accesso a Villanova, mentre l’ingresso a Castello è sanzionato per gli automobilisti non autorizzati dalla mezzanotte alle 9 del mattino. Più volte i residenti hanno chiesto al Comune di uniformare gli orari di tutte le Ztl in città. «Da parte dei comitati di quartiere c’è stata questa richiesta e l’amministrazione è assolutamente d’accordo», dice l’assessore Mereu. «Ora ripartiamo con i vecchi orari, poi appena sarà possibile procederemo a uniformarli tutti», aggiunge.

Le telecamere

I dispositivi elettronici montati dall'amministrazione la scorsa estate sono attivi da tempo. Nel senso che sono accesi e fotografano gli ingressi (anche quelli non autorizzati) da mesi. Ma non sanzionano. Lo faranno, come detto, a partire formalmente dall’11 marzo ma sostanzialmente a partire dal 26. Gli uffici, infatti, hanno prima dovuto aggiornare il sistema automatico di rilascio dei pass (modificato lo scorso agosto): sono state inserite nel sistema le targhe dei residenti autorizzati e sono state caricate sui dispositivi elettronici in modo che questi possano riconoscerle e farle passare senza multare ai varchi. Gli occhi elettronici sono stati installati anche all’ingresso (o all’uscita) delle aree pedonali permanenti: il Corso Vittorio, via Manno, via Garibaldi, il tratto finale di via Sassari, quello compreso tra via Mameli e il Corso, via Portoscalas, il tratto iniziale (dal Largo) di via Sardegna.

RIPRODUZIONE RISERVATA