«Zps, le norme fanno saltare il concerto» 

Da tredici anni la band nuorese Frammenti Anni ‘60, chiamata dal comitato “Ultima spiaggia” si esibiva gratuitamente al monte Ortobene. Un appuntamento fisso e atteso, che quest’anno seppur annunciato per domenica sera, all’ultimo momento è stato annullato. Il motivo? «Probabilmente ai legacci burocratici legati dall’avvento della Zps , a cui il Comitato non è in grado di assolvere», fa sapere il presidente dell’associazione Antonio Costa. «Mio malgrado - spiega - vorrei informare l’opinione pubblica che la serata di musica con la partecipazione della band nuorese Frammenti anni ‘60, in programma nel parco del Monte domenica, la band si esibisce sull’Ortobene da oltre 10 anni, senza fini di lucro, è stata annullata per via delle innumerevoli prescrizioni legate alla sicurezza pubblica e probabilmente ai legacci burocratici per l’avvento della Zps, a cui il Comitato non è in grado di assolvere perché insormontabili».. Tra le richieste le valutazionui Scia, Suap e perizie tecniche. «Tutto ciò – dice sorpreso Costa – nonostante la manifestazione avrebbe visto la partecipazione di un pubblico di simpatizzanti del Comitato non superiore alle cento persone. Non era previsto alcun palco, e nonostante il parere positivo della Questura, contattata dal Comitato verbalmente per un parere in merito». Costa si dice «dispiaciuto, perché pensavamo che il Comune potesse risolvere il problema nel rispetto delle norme».

