«Zps, Forestas assuma di più» 

Qualcuno già evoca i fantasmi del Parco. Tra qualche giorno, ma una data ancora non è stata definita, l’accordo per la gestione del sito Natura 2000 nell’area Zps (Zona protezione speciale) di Su Suercone arriverà in Consiglio. Dopo il via libera di Dorgali e Oliena e il niet di Orgosolo manca all’appello solo Urzulei. In paese molte contrarietà sul ruolo di Forestas, nonostante le rassicurazioni dell’amministrazione.

Iter ventennale

Il progetto ha avuto un iter ventennale. C’ è un accordo tra i Comuni, la Regione e Forestas che permette di gestire l’area Sic di 23 mila ettari. Forestas è stata indicata come capofila poiché ha il personale e le risorse, i Comuni dovranno indirizzare i progetti di valorizzazione. Usi civici salvaguardati, caccia consentita, vincoli da area Sic. Tutti d’accordo? Affatto.

L’ex sindaco

«Il progetto di Su Suercone era stato approvato da noi – spiega l’ex sindaco Giuseppe Mesina – Aveva da subito prodotto risultati con finanziamenti per mezzo milione di euro. La gente ha paura dei vincoli, si pensa sempre al Parco del Gennargentu, invece si deve approfondire e parlare con tutti. I miei paesani poi si chiedono se questa cosa possa sbloccare i posti vacanti di Forestas visto che gli stiamo dando la gestione. Un segnale importante sarebbe coprire il 50 per cento dei posti vacanti di Forestas».

L’opposizione

«Stiamo vagliando questo importante convenzione – spiega il capogruppo d’opposizione Battistina Mesina – Attendiamo un coinvolgimento da parte della maggioranza per avere un confronto. Tuttavia, vista l’importanza della questione sarebbe opportuno coinvolgere anche la popolazione».

Il sindaco

Netta la posizione del sindaco Ennio Arba. «C’è Forestas perché nessuno dei Comuni ha personale e competenze tecniche. Era necessario creare un ente per la gestione. In realtà i Comuni decidono tutto». E tra le more del progetto qualcuno sottolinea come la Zps rappresenti un buon baluardo contro la speculazione energetica. Di questi tempi. (si.l.)

