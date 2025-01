Zortea: vediamo chi è più veloce tra me e Theo 

«Ho una “fissa” per Theo Hernandez: l’ho studiato molto e cerco di rubargli qualcosa, all’andata ho fatto meglio io e non vedo l’ora di correre sulla fascia con lui e vedere chi è più veloce». La sfida al Milan e al suo laterale sinistro la lancia Nadir Zortea, che ha colpito i rossoneri all’andata nel 3-3 del 9 novembre e ora proverà a ripetersi, dopo aver avviato il ribaltone domenica a Monza. In uno stadio dove, col Milan, i rossoblù non vincono dall’1 giugno 1997 (0-1 gol di Muzzi) e dopo hanno conquistato appena due pareggi in 21 partite. «Giocare a San Siro ti dà sempre energia e stimoli diversi, è un impianto che ha un qualcosa di più rispetto agli altri in Italia», le sue parole in studio a “Il Cagliari in Diretta” su Videolina e Radiolina, rispondendo alle domande di Valentina Caruso, Fabiano Gaggini e Alberto Masu. «Il Milan è pieno di giocatori di livello altissimo, fra i migliori nel campionato. Ma nel nostro gruppo c’è sempre stato entusiasmo tutte le settimane, anche se c’era la necessità della vittoria». Idee molto chiare, pure su quello che vuole raggiungere: «Voglio essere il migliore nel mio ruolo, sono uno dei pochi difensori a tre gol ma mi manca qualche assist. Poi punto la Nazionale».

A segno

Zortea apprezza la sua vena realizzativa, ma anche l’aver colpito il Monza con una gran botta dai 16 metri. «Ho sempre segnato da fuori area, è giusto che quando vedo lo spiraglio ci provi. Ogni tanto in settimana la sparo anche fuori dal centro sportivo, però a volte entra: ho il 50%». Con esultanza particolare: «L’ho inventata con Luperto, abbiamo riproposto il gesto di un video che avevamo visto su TikTok». A Cagliari ha dovuto sostituire un totem come Nandez («Sento spesso il paragone, ma è un giocatore diverso e che mi piace molto») e si è subito adattato («Mi sto trovando bene, ho la casa che dà sul mare e vivo da solo»). Col gol proprio al Milan come punto più alto: «Per due secondi non ho capito nulla, non avendo mai segnato a una big, poi mi sono lasciato andare a un’esultanza sfrenata. E lo stesso è successo al gol di Zappa».

Il percorso

Zortea è arrivato con Adopo e Piccoli, lui a titolo definitivo dall’Atalanta mentre gli altri due (con cui sbarcò in aeroporto a mezzanotte) in prestito con diritto di riscatto. «Cercavo di far parte di un gruppo per più di sei mesi, dopo aver sempre cambiato squadra. Il Cagliari è stata l’unica società che mi voleva prendere a titolo definitivo e ho detto subito sì». Ha anche ritrovato Davide Nicola, suo allenatore alla Salernitana nel 2022 quando entrambi si salvarono all’ultima giornata proprio a spese del Cagliari, pur perdendo 0-4 con l’Udinese. «Volevamo partire forte, invece abbiamo preso quattro gol in mezz’ora. Il secondo tempo è stato surreale, col pubblico che guardava Venezia-Cagliari e nessuno che si interessava alla nostra partita. È stato brutto, poi però abbiamo festeggiato». E fra le tante passioni di Zortea c’è quella della vela: «Fra un po’ devo dare l’esame di patente nautica, stiamo studiando con Zappa. Ma è quasi più facile la partita col Milan».

