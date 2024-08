Zortea tradito dalla spalla, è in dubbio 

Le prove generali ieri alla Domus, la rifinitura oggi al “Crai Sport Center” di Assemini. È arrivato il momento delle scelte per il nuovo allenatore del Cagliari Nicola in vista della sfida di domani sera in Coppa Italia con la Carrarese, primo impegno ufficiale della stagione. Sono i trentaduesimi di finale della competizione. Gara secca. Con calci di rigore in caso di parità (non sono previsti i tempi supplementari).

Il punto

Continua a svolgere un lavoro personalizzato Viola che potrebbe aggregarsi al gruppo martedì alla ripresa degli allenamenti dopo l’appuntamento di Coppa. Rischia di saltare la gara con la Carrarese anche Zortea, tradito dalla spalla destra dopo una botta rimediata nell’ultima amichevole con il Modena. Inizialmente, il dolore sembrava gestibile. Alla fine lo staff medico, d’accordo con l’allenatore e con il diretto interessato, ha deciso di sottoporlo a una serie di controlli lasciandolo così a riposo. Nulla di preoccupante. Essendo, però, così ravvicinata la partita e trattandosi di un impegno di Coppa Italia, forzare non avrebbe senso. Considerato anche che sei giorni dopo è in programma l’esordio in campionato contro la Roma.

Tempo al tempo. Domani il Cagliari punta a superare il turno. E ci puntano anche i tifosi: superata la soglia dei 15mila biglietti venduti. (f.g.)

