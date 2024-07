Zortea si sente bene nel Cagliari: giocare per un’Isola sarà speciale 

Inviato

Chatillon . Il ragazzo ha le idee chiarissime. E nessuna paura di raccogliere eredità pesanti. Ha tagliato col passato, non deve essere stato facile essere un gioiellino dell’Atalanta – uno dei maggiori vivai d’Europa – e non rientrare mai nei piani di sua maestà Gasperini. «Mi stacco dall’Atalanta, basta andare in prestito, non mi sono mai sentito parte del progetto». E allora benvenuto Nadir Zortea, nome arabo scelto dai genitori chissà perché, italianissimo di Feltre ma trentino nel sangue: «La mia famiglia abita a Zortea, sì, avete capito bene». L’unica stranezza, o privilegio, di un calciatore di 25 anni che sembra davvero ben saldo sulla terra: «Sì, so che raccolgo l’eredità di Nandez, un giocatore importante, ma non c’è alcun problema, sono pronto». Zortea è l’unico calciatore del Cagliari ad aver già lavorato alle dipendenze del ds Bonato (a Cremona) e dell’allenatore Nicola, a Salerno: «Ed è stato più facile per me inserirmi nel gruppo, so cosa vuole Nicola, con lui ho condiviso l’esperienza di una salvezza faticosissima con la Salernitana, non mi spaventano questi carichi di lavoro».

Passato e presente

«Sono stato subito felice perché da parte del Cagliari ho sentito dall’inizio una grande voglia di prendermi. Da altre parti non ho sentito questa voglia di puntare su di me», racconta l’esterno rossoblù, «a Gasperini ho sempre mostrato la mia determinazione, ma non è servito e sono contento di avere trovato una nuova sistemazione». L’esperienza di Frosinone: «Giocavamo bene, un livello molto alto, tutti siamo cresciuti e migliorati, poi è arrivata la batosta proprio all’ultima giornata». Quattro anni di contratto, acquisto a titolo definitivo: «Sono un giocatore offensivo, posso stare a destra ma anche a sinistra, sono uno che ama correre», sottolinea, con una ammissione: «Un giocatore di riferimento? Cerco sempre di prendere il meglio da tutti quelli che vedo o con cui gioco, se devo dire a chi mi ispiro direi Theo Hernandez del Milan». Cagliari, il Cagliari, la Sardegna. «Ho capito all’aeroporto cosa significa l’accoglienza, cosa vuol dire giocare per questa maglia, per un’Isola, ci vorrà un attaccamento particolare».

Il mercato

Zortea sbarca a Cagliari e subito si impadronisce della fascia destra. E fra i ricordi di Cremona non c’è solo il viso e la saggezza di Bonato, ma anche un compagno come Gianluca Gaetano: «Non ci siamo sentiti, le questioni di mercato credo siano molto private, magari vorrei avere una sorpresa, ritrovarmelo qui nel Cagliari. Ha una grande qualità e spero di averlo come compagno perché giocare con uno come lui a fianco è una bellissima sensazione».

Queste di Chatillon sono giornate di lavoro sfiancante, carichi che aumentano, ma Zortea non si spaventa: «Conosco bene cosa serve e cosa chiede Nicola, vuole anche gente che abbia una testa focalizzata sul lavoro, gente sicura». Il Cagliari ha trovato il padrone della fascia?

