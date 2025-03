Zortea: non vediamo l’ora che arrivino gli scontri diretti 

Nadir Zortea poteva dare una netta svolta a Roma-Cagliari: al 43’ il laterale ha avuto la palla buona per lo 0-1, ma il suo tiro è finito alto sopra la traversa della porta difesa dal migliore in campo, Mile Svilar. «Ci sta, a volte succede», il commento del numero 19 sulla chance sprecata. «È stata un'occasione che non capita spesso, la palla è uscita: peccato non essere riuscito a concretizzare, contro squadre di questo livello devi farlo». Ma per lui, a prescindere dall’errore a un passo dall’intervallo e dalla sconfitta per 1-0, dal pomeriggio dell’Olimpico ci sono note più che confortanti per i rossoblù: «Siamo arrivati a concludere di più rispetto alle altre partite, questa secondo me è una cosa positiva che dobbiamo portarci nelle prossime sfide».

Il cambio

L'infortunio di Zappa ha portato Nicola a rivisitare il Cagliari e modificare ruoli e posizioni. Fra cui quella di Zortea, che ha agito a tutta fascia sulla destra anziché esterno alto. «Ero più basso del solito, visto che Zappa agisce da terzino», le sue parole. «Fisicamente però credo di non essere mai calato nelle partite, anche guardando i dati: penso di aver fatto una buona partita come tutti, adesso ci sono due settimane per recuperare e guardare ai dettagli. Che sono quelli che ci porteranno i punti». E proprio alla corsa salvezza rivolge uno sguardo attento: «Gli ultimi impegni sono stati complicati, la sosta ci servirà per recuperare le energie. Aver affrontato tutte le squadre di alta classifica credo ci abbia permesso di raggiungere una nuova consapevolezza: non vediamo l'ora di affrontare gli scontri diretti, prima arrivano meglio è perché abbiamo voglia di dimostrare di essere più forti».

Maglia azzurra

Nelle convocazioni di venerdì, il nome di Zortea non è uscito nella lista di Spalletti. Ma la prima chiamata con l’Italia per lui non è un obbligo: «È un sogno, però le scelte non le faccio io e nelle ultime partite non ho giocato benissimo», il giudizio sul mancato inserimento. «Ho sempre fatto il massimo, poi ci sono tanti giocatori forti nel mio ruolo. Non dipende da me, devo solo concentrarmi sul Cagliari e non mi ha dato fastidio non essere stato convocato. Poi sì, ci speravo, ma non mi sento ferito: la cosa più importante è il Cagliari, la Nazionale è una cosa diversa».

