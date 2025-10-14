Zortea, Lyko, Sule, la carica degli ex 

Passione poca, sentimento pochino. Ma aver indossato “quella maglia” li colloca nella dolce pagina degli ex. Il Bologna ne ha tre, a diverso titolo rimpianti, poco o nulla per Sulemana, mentre su Zortea il dibattito, nell’estate 2025, era stato piuttosto affollato. Su Lykogiannis, dal 2018 al 2022 a Cagliari con sei allenatori diversi, siamo tutti d’accordo: con l’altra maglia rossoblù è un altro giocatore, meno esitante, più incisivo. Champions League compresa.

Zortea

Il suo apporto al campionato scorso, con Nicola in panchina, è stato straordinario. Aver assunto uno staff personale, con quattro tecnici dedicati a lui da mattina a sera, con una super palestra nella casa sul litorale, ha pagato: trentotto gare su trentotto, sei reti (con Parma, Monza, Milan andata e ritorno, Lecce e Udinese), due assist e un gran numero di chilometri percorsi nelle due fasi. Che fosse un talento di passaggio lo si è intuito quando, in primavera, rilasciò un’intervista in cui sottolineava il fatto di sentirti pronto per un club ambizioso. Abilissimo il direttore sportivo del Cagliari a gestire le proposte dei club e scegliere quella più vantaggiosa: pagato 5 milioni 100 mila euro all’Atalanta, è stato rivenduto al Bologna a 2 milioni in più. Merito del suo campionato eccellente e di un utilizzo intelligente di Nicola, mentre oggi a Bologna fa solo il laterale di difesa, un terzino che spinge: che sia questa la strada giusta per la Nazionale?

Lykogiannis

Charalampos ha vissuto nel Cagliari uno dei periodi più travagliati della presidenza Giulini, Covid compreso. Arriva nel gennaio 2018, la squadra è da poco affidata a Lopez dopo l’avvio con Rastelli. Nella stagione seguente, con Maran in panchina, gioca lo stesso numero di partite – undici – mentre nel campionato seguente, fra Maran e Zenga, colleziona venti presenze. Nel campionato ‘20-21, con Di Francesco e Semplici, è quasi sempre titolare (31 presenze) ed è confermato anche nella stagione ‘21-22, disastrosa sotto il profilo dei risultati: panchina divisa fra Semplici, Mazzarri e Agostini, 28 le presenze fino alla retrocessione. E al passaggio al Bologna. Fisicamente uno dei giocatori più potenti mai visti a Cagliari, non ha mai stupito per qualità. La consacrazione a Bologna, nella stagione ‘24-25, con 25 presenze fra Serie A e Champions League.

Sulemana

Ibrahim se lo ricordano poco e male i tifosi rossoblù. Ventiquattro presenze nell’ultima stagione con Ranieri, impalpabili nel complesso, due reti (col Verona e a Frosinone), il suo apporto al Cagliari lo ha dato soprattutto nel momento della cessione, per quasi 9 milioni di euro all’Atalanta. Un bel colpo, per le casse rossoblù, con l’Atalanta che dopo una stagione ha poi girato al Bologna il giovane centrocampista per 500 mila euro, prestito per un anno. Sulemana nel Cagliari formato salvezza è sempre stato “sul punto di”, fisicamente dotato, molto diligente, ma non ha mai inciso. A Bergamo, dove si intendono di giovani talenti, hanno pensato invece di investire sul ghanese, ma senza utilizzarlo con continuità. Il Bologna lo ha preso in prestito, ora è sul punto di rientrare, nessuno – sponda Cagliari o Atalanta – si lamenta per il suo fugace passaggio.

