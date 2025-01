Zortea: ho fatto un gol alla Viola 

Un sinistro perfetto, che ha bucato il muro del Monza e avviato il ribaltone vincente del Cagliari. È il tiro con cui Nadir Zortea al 22’ ha pareggiato la partita, interrompendo quello che sembrava un sortilegio per i rossoblù: fin lì avevano creato tantissimo ma - oltre a non essere riusciti a concretizzare - erano pure sotto nel punteggio per lo sfortunato rigore causato da Makoumbou.

Un gol che allo stesso numero 19 ricorda un colpo tipico di un suo compagno di squadra: Viola. «Ne fa a volontà in settimana così, non l’ho copiato ma ho provato a calciare forte. Pensavo che tanto sarebbe finita fuori, invece è andata bene», il commento di Zortea sulla giocata dell’1-1. Un gol e una vittoria valsa tantissimo per i tanti tifosi rossoblù accorsi in settore ospiti a sostenere il Cagliari (più svariati altri nel resto dell’impianto) e festeggiare la vittoria: «Quando sono entrato e ho sentito il boato pensavo stessimo giocando in casa, ci danno una marcia in più», ha detto Zortea. Che, come nella precedente vittoria in trasferta a Parma il 30 settembre, ha aperto il conto del Cagliari in un match dove i tre punti li ha dati Piccoli: «Ha fatto un gran gol e una gran partita, è un giocatore veramente forte che spinge e ci dà una mano sia in attacco che in difesa. Solo complimenti per lui ma non troppi, perché bisogna pensare già a sabato». Ossia al Milan, l’altra squadra che Zortea ha già colpito (prodezza all’andata) e contro cui punta a ottenere un nuovo risultato di spessore. (r.sp.)

