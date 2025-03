Zortea ha già il Monza nel mirino 

Ci aveva fatto talmente l’abitudine che otto giornate senza segnare gli sembrano quasi un’eternità. L’ultimo dei cinque gol realizzati sinora in campionato da Nadir Zortea è stato quello al Lecce, di testa, il 19 gennaio. Nel frattempo, il Cagliari ha trovato più di un ostacolo nel proprio cammino e lo stesso esterno veneto ha accusato un calo, fisiologico e rientrato nelle ultime due gare nelle quali lui ha dato proprio l’idea di aver ritrovato il passo di inizio stagione e di avere la porta avversaria di nuovo sotto tiro. Il Monza, tra l’altro, è stato una delle sue vittime, all’andata in Brianza, e quale occasione migliore, domenica prossima alla Unipol Domus, per impreziosire ulteriormente uno score già da record. Tra gli obbiettivi stagionali personali ci sarebbe anche la Nazionale, a dir il vero, come ha ammesso (più o meno candidamente) all’Olimpico subito dopo il match con la Roma commentando le convocazioni del ct Spalletti per il doppio impegno con la Germania. La salvezza resta in ogni caso il suo chiodo fisso.

La posizione in campo

La condizione atletica è quella ottimale, certificata anche dai test periodici che scandiscono gli allenamenti ad Asseminello. La sosta gli ha permesso di ricaricare le pile mentalmente. Come la maggior parte dei compagni, aveva bisogno di staccare un po’ la spina per presentarsi al top nel rush finale. E in effetti, è sembrato particolarmente carico già alla ripresa della preparazione martedì pomeriggio. Morde il freno, ogni accelerazione ha un suo perché anche in allenamento. Cura ogni dettaglio. Sa di giocarsi tanto in questi ultimi due mesi e vuole sfruttarli al massimo, a prescindere dal ruolo. Lo stop di Zappa condiziona inevitabilmente il suo approccio in campo, sia nella posizione che nelle mansioni. Non è escluso che domenica contro il Monza possa partire terzino se il compagno non dovesse recuperare in tempo e Nicola, allo stesso tempo, tornare alla difesa a quattro. Che poi è il vestito che Zortea ha sempre indossato, sin dalle giovanili, prima di sbarcare nell’Isola dove ha dato evidentemente sfogo a tutto il suo potenziale offensivo. Intuizione di Nicola, come l’ha definita lo stesso tecnico piemontese, che già lo aveva avuto alla Salernitana tre stagioni fa (quando in estate il ds Bonato gliel’ha proposto, quasi non gli è sembrato vero).

La svolta nell’Isola

Dei tre giocatori arrivati dall’Atalanta, Zortea è l’unico sul quale il Cagliari ha puntato subito forte acquistandolo per 5 milioni (su Piccoli e Adopo ha preferito, invece, prendersi un campionato di riflessione per riscattarli eventualmente a un prezzo già fissato). Staccarsi definitivamente dalla Dea lo ha magari responsabilizzato. Forse anche il lungo girovagare in prestito qua e là non lo aveva aiutato e trovando nel Cagliari una stabilità contrattuale (e una continuità in campo) sembra quasi rinato. A dir poco esplosiva la prima parte di stagione, anche nelle difficoltà ha mantenuto un ritmo medio-alto. Ora, però, è il momento di mettere a reddito tutto il percorso iniziato da luglio in Val d’Aosta. Il sesto gol è un dettaglio, o forse no.

