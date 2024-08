Zortea e Viola ancora a parte 

Ancora a parte Zortea e Viola, difficilmente a questo punto saranno disponibili per la prima di campionato domani alla Unipol Domus contro la Roma (fischio d’inizio alle 20.45, arbitra La Penna). Non ci saranno nemmeno Mina e Palomino che hanno appena iniziato, di fatto, la preparazione atletica, per quanto ieri abbiano svolto parte dell’allenamento insieme al gruppo. Il colombiano, tra l’altro, si trascina un turno di squalifica dalla scorsa stagione. L’argentino, intanto, ha scelto il numero di maglia: il 24.

Sale la tensione agonistica al “Crai Sport Center” di Assemini dove questa mattina è in programma l’allenamento di rifinitura. Ridotte al lumicino le chance di essere convocati per Viola e Zortea. Il fantasista calabrese sta gestendo i postumi dell’ultima parte della preparazione in Val d’Aosta. Da quando il Cagliari è tornato nell’Isola, lui si è sempre allenato da solo. L’esterno arrivato dall’Atalanta (lo scorso anno in prestito al Frosinone) non ha ancora smaltito, invece, il dolore alla spalla destra dopo la botta presa nell’amichevole di Modena.

A i botteghini quasi raggiunta, intanto, la soglia delle 16mila presenze per domani alla Domus dove il Cagliari giocherà quattro delle prime cinque gare. (f.g.)

