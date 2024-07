Zortea e Piccoli nell’Isola tra oggi e domani 

Nereo Bonato vuole far sorridere Davide Nicola e regalargli i rinforzi richiesti entro il fine settimana per poi poter valutare l’organico a disposizione e intervenire dove necessario con le indicazioni di allenamenti e prime amichevoli entro il 31 agosto, deadline del calciomercato estivo. E il ds del Cagliari è a metà dell’opera. Chiuso subito l’acquisto di Sebastiano Luperto, ieri è arrivata l’ufficialità di Mattia Felici, che oggi potrà scendere in campo con i nuovi compagni. Tra oggi e domani si punta a definire gli arrivi di Nadir Zortea e Roberto Piccoli dall’Atalanta. E sempre entro il fine settimana potrebbe arrivare l’attesa fumata bianca per il rinnovo di Nicolas Viola.

Pressing con la Dea

Proprio Zortea e Piccoli sono i due tasselli che il Cagliari attende per i prossimi giorni e che completerebbero le operazioni della fase uno del calciomercato. Con l’Atalanta l’accordo è raggiunto da giorni, tanto che i due sono stati esclusi dalla lista dei convocati per l’inizio della preparazione perché considerati in uscita. Questione di dettagli, con l’esterno Zortea che arriverebbe a titolo definitivo per circa 5 milioni, mentre la punta Piccoli diventerebbe rossoblù in prestito per un milione con riscatto fissato a 12 milioni. Entrambi hanno accettato la destinazione, anche se Zortea prende tempo per capire se davvero il Torino sarebbe interessato a portarlo in granata. La sensazione è che già oggi si possa chiudere, con i due che poi, magari già domani, sarebbero attesi a Villa Stuart per le visite mediche e infine ad Asseminello da Nicola per iniziare la loro avventura col Cagliari.

L’attesa

E le prossime ore potrebbero essere decisive anche per il rinnovo del contratto con Viola. Il giocatore ha sempre messo il Cagliari al primo posto nelle sue scelte, come dimostra la decisione di tornare in città per allenarsi. Il modo migliore per presentarsi tirato a lucido al cospetto di Nicola e fargli capire che ci può essere posto anche per lui nel suo Cagliari. Anche in questo caso, questione di dettagli. Le basi sono state gettate, con un contratto di un anno con opzione per una seconda stagione. La soluzione accontenta tutti, soprattutto i tifosi che, in queste settimane, hanno spinto per la conferma di un protagonista assoluto della stagione passata chiusa con la salvezza.

Il giorno giusto

E ieri, in serata, è diventato ufficiale anche l’acquisto di Felici. Il giocatore, sbarcato martedì a Elmas, ha passato la giornata chiuso nel centro sportivo in attesa del via libera. Arrivato con la firma di un contratto fino al 2027 e opzione a favore del Cagliari per altri due anni. Alla Feralpisalò vanno un milione e il prestito di Nicolò Cavuoti. Oggi Felici potrà unirsi ai nuovi compagni e mettersi agli ordini di Nicola.

Le altre

I quattro acquisti e il rinnovo di Viola permetterebbero a Nicola di poter lavorare serenamente e valutare l’organico a disposizione aspettando i nazionali ancora in vacanza (Mina, Lapadula, Marin e Obert). Il peruviano e il romeno potrebbero lasciare la Sardegna, così come si cerca una sistemazione a Pereiro.

