Zortea che gol, Luvumbo cresce in fretta  

Nadir Zortea ci ha preso gusto: dopo il gol a Parma anche quello al Milan, nello spazio di poco più di un mese, per portare 4 dei 10 punti con cui il Cagliari va alla sosta. L’esterno ha aperto il 3-3 di ieri con un gran diagonale dopo appena 63’’: «Mi piace sempre pensare il massimo e per me questi sono due punti persi, perché potevamo vincere». Col Milan che aveva in campo Theo Hernández e Rafael Leão su quella fascia, ma Zortea e Zappa non sono stati certo secondi ai rivali: «Io e Gabriele sapevamo chi ci fosse davanti, ma ci abbiamo lavorato tutta la settimana e credo che la differenza non si sia vista. Il morale del Cagliari è alto, eravamo in fiducia anche nelle ultime partite pur senza aver preso punti: siamo in un buon momento».

In crescita

Non ha segnato come con la Lazio, ma Zito Luvumbo conferma di essere in miglioramento dopo un inizio difficile: «La partita era durissima, sono contento. Abbiamo lottato fino all’ultimo e conquistato un punto importantissimo», le parole dell’angolano. Che scherza con Zappa su quanto dovrà fare il compagno dopo la doppietta: «Per me deve pagare una cena. E continuare così». (r. sp.)

