Zortea, c’è la Roma alla finestra Su Piccoli Toro, Fiorentina e Premier 

Allora non era vero che Nadir Zortea non piaceva a Gian Piero Gasperini. Perché il decano degli allenatori italiani, che lo aveva messo da parte quando guidava l’Atalanta, adesso ci sta facendo più che un pensierino, dopo aver detto sì alla proposta della Roma. Zortea verso la Capitale, sponda giallorossa? Ci sono le basi, il contatto c’è stato, l’offerta – 5 milioni di euro – è irricevibile, il Cagliari partirebbe (condizionale d’obbligo, nessuna conferma dalle parti) da 10 milioni per una trattativa che potrebbe chiudersi a 8 milioni di euro più la “spinta” dei bonus, cioè un maggiore ricavo per il Cagliari se il calciatore veneto dovesse raggiungere determinati obiettivi (minutaggio, reti) con la squadra giallorossa. La spallata alle casse del club di Tommaso Giulini arrivata con il triplo riscatto dei tre big Caprile, Adopo e Piccoli sarebbe parzialmente attutita da questa (dolorosa) cessione, se l’affare dovesse concretizzarsi. Cessione che comunque rappresenterebbe anche un duro colpo al tasso tecnico del Cagliari, perché a destra un tuttocampista come Zortea, uno dei laterali che ha segnato di più in Europa nell’ultima stagione – 6 reti in 35 partite, una in meno dell’interista Dumfries – non si vedono valide alternative. Sul laterale rossoblù anche Bologna e Fiorentina.

In campo

Pisacane ha in mente un Cagliari senza Zortea? Luvumbo non sembra uno in grado di garantire la quantità e la qualità dell’ex Frosinone, peraltro è impietoso il confronto dal punto di vista dei gol. Zappa, sotto il profilo fisico, regge il paragone ma la spinta offensiva di Zortea è superiore. Se il neo allenatore giocherà con un centrocampo a cinque, come nelle ultime positive uscite della sua Primavera, per coprire quella fascia ci vorrà uno come Zortea. La palla passa a un altro neo rossoblù, il direttore sportivo Angelozzi. Dei progetti di Pisacane e del diesse sapremo meglio oggi, nel corso della presentazione alla Unipol Domus.

Il mercato

Il più richiesto, ma siamo ancora a livello di sondaggi, è Roberto Piccoli. Tre possibilità, in caso di cessione: Torino, Fiorentina o la Premier League, una trattativa che decollerebbe solo da una valutazione di 30 milioni, dopo averlo riscattato a 12. Su Gabriele Zappa c’è l’interessamento concreto della Cremonese di Davide Nicola, ma la società non sarebbe intenzionata a trattare la cessione, salvo proposte da 5 milioni in su. Zappa è uno degli elementi chiave dello spogliatoio. Razvan Marin piace all’Udinese, che cerca di capire come arrivare al giocatore rumeno. Nessuna indiscrezione sulla valutazione del centrocampista. Luigi ⁠Palomba, 22 anni, che è stato uno dei leader della formazione Primavera, è stato ceduto all’Entella, neopromossa in Serie B. Il Cagliari terrà il 50% sulla futura rivendita. Un salto importante, dopo l’ottima stagione a Pesaro in Serie C. Pisacane, che lo conosce molto bene, ha convinto la società a non perderlo di vista. Ieri la firma di Antoine Makoumbou sull’accordo con il Samsunspor.

In entrata sempre il difensore Riccio e l’attaccante Leonardi i nomi più “caldi”.

RIPRODUZIONE RISERVATA