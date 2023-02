Zone umide, il tesoro dell’Isola 

Paesaggi differenti, un catalogo di opere d’arte ambientali, con un filo rosso che unisce il territorio della Sardegna: le zone umide. In questo febbraio le centosettanta Nazioni che cinquantadue anni fa sottoscrissero la convenzione di Ramsar a tutela di stagni e lagune, celebrano la giornata mondiale delle zone umide; in Sardegna quell’evento singolo è stato moltiplicato per trenta e così avremo un mese intero per fare il giro dell’Isola, dalla foce del rio Posada alla Laguna di Santa Gilla, passando per lo stagno di Calich e per i bacini dell’Oristanese.

Uno scrigno prezioso

È un invito al viaggio per esplorare le zone umide a piedi, in bici, in barca, in kayak e a cavallo. Il tema dell’evento mondiale è chiaro: “It’s time to restore wetlands” cioè “è arrivato il momento di ripristinare le zone umide”. Sui quattrocento eventi messi in calendario a livello mondiale dal World Wetlands Day quaranta riguardano la nostra Isola. Del resto in Italia le aree Ramsar sono in tutto 57 e nove di queste si trovano in Sardegna per un’estensione di dodicimila ettari, il 17% della superficie nazionale, al terzo posto nella graduatoria dopo Emilia Romagna e Toscana. Ecosistemi che uniscono città, territorio, ambiente e che forniscono un palinsesto di paesaggi vecchi e nuovi insieme.

Lo scudo della terra

Gli eventi della giornata sarda dedicata a stagni e lagune, ideati dalla Fondazione Medsea, sono l’occasione per fare il punto sulla situazione ambientale. «Nell’ultimo secolo abbiamo perso il 65% delle zone umide del pianeta e l’habitat è stato spesso distrutto. Dobbiamo ripristinare le zone degradate», dice Manuela Puddu della Fondazione Medsea. Di fonte al cambiamento climatico in atto, il peso delle zone umide diventa sempre più rilevante: questi bacini stoccano la CO2 più velocemente di qualsiasi altro ecosistema e sono in grado di assorbire le acque alluvionali, di conservare la biodiversità e dar valore alla parte economica che riguarda l’itticoltura. Tutelare l’habitat, a cominciare dagli uccelli acquatici, dalla flora e dalla fauna, diventa essenziale per proteggere il 30% della terra.