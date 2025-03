Zone umide, ecosistemi fragili «Attuare il piano di tutela»  

Pescatori, ambientalisti, operatori turistici e ricercatori si sono riuniti ad Arborea per prendere parte alla tavola rotonda “Le comunità dell'acqua”, inserita nell’ambito delle attività nazionali della settimana della Sociologia. L’obiettivo era quello di promuovere l'apprendimento sociale e affrontare le minacce urgenti e sviluppare una visione condivisa per il futuro delle comunità. L’iniziativa, rientrava nel progetto internazionale Ourmed, sostenuto dalla Fondazione “Prima” che coinvolge per l'Italia l’Università di Sassari. «Le zone umide dell'Oristanese – è stato sottolineato nel corso degli interventi- sono ecosistemi inestimabili, ricchi di valori ecologici, sociali, culturali ed economici. Ma queste aree fragili affrontano sfide crescenti, principalmente legate alla governance dell'acqua e alle pressioni climatiche. Le principali preoccupazioni includono la diffusione di specie invasive come piante, alghe e animali, ma anche depositi di sedimenti dai corsi d'acqua in ingresso, che ostacolano lo scambio idrico e l'ossigenazione».

Nel corso del dibattito à emerso che sebbene la Regione abbia approvato un piano di tutela per le aree di pesca della laguna oristanese, affidando al Consorzio di irrigazione e bonifica interventi urgenti, i ritardi nell'attuazione anche di una manutenzione di base continuano a mettere a repentaglio l'equilibrio ecologico delle zone umide e la sostenibilità delle attività economiche. ( s. c. )

