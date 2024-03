Zone umide, apre il Centro visite 

L’obiettivo è catturare i turisti amanti del mondo delle paludi. Ma anche rendere partecipe la comunità delle risorse e potenzialità della zona umida del territorio. Il Comune di Nurachi tenta una nuova carta per promuovere il paese mettendo a disposizione il Centro visite, struttura realizzata nel 2004 lungo la strada Provinciale 58 tra Cabras e Riola, in località Isca Forru, quindi a due passi dalle paludi che circondano lo stagno di Cabras.

La struttura

Il Comune ha pubblicato un bando per affidare la struttura per i prossimi 5 anni. Il Centro visite è sviluppato su due piani: al piano terra c’è un’ampia sala con destinazione polifunzionale e due servizi igienici, quello superiore è ideato in modo da poter ospitare varie attività, con ambienti disposti attorno allo spazio centrale e collegati da una passerella sospesa. La struttura, che può ospitare anche attività economiche, è inserita in un’area alberata e recintata e sono presenti i parcheggi.

Il Comune

«La finalità dell’Ente non è solo ricercare sul mercato un operatore economico che offra un canone adeguato - commenta il sindaco, Renzo Ponti - ma anche valorizzare e utilizzare una struttura capace di attirare turisti, dare visibilità al territorio e creare nuove opportunità economiche. Per diversi anni è stata gestita da altre cooperative ma la zona a mio avviso non è mai decollata come merita. Spero che ci sia qualcuno interessato a investire in questo settore sempre più in crescita. Si può fare di tutto, dal punto ristoro a lezioni legate all'ambiente circostante. Proprio da quel punto partono tanti escursionisti alla scoperta delle zone umide».Su una possibile concorrenza al territorio di Cabras, Ponti prima ride e poi spiega: «Non è mio interesse, ma è anche vero però che una struttura del genere realizzata in una zona strategica come questa nei paesi limitrofi non c’è».

Il bando

Per partecipare alla gara si parte da un canone d’asta di 2.400 euro all’anno. La locazione che avrà una durata di 5 anni potrà essere rinnovata per ulteriori 5.«La procedura di aggiudicazione scelta è quella a maggior rialzo. I soggetti interessati a partecipare all'asta pubblica devono far pervenire al Comune la richiesta entro il 5 aprile», conclude Ponti.

