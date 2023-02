«Zone turistiche, occasione perduta»  

La vittoria della Giunta Campus nel ricorso al Tar fatto dalle immobiliari Champoluc e CosarSe non cambia il giudizio politico dell'opposizione: la valorizzazione delle zone turistico-alberghiere di Sassari è solo sulla carta e si scoraggiano gli investitori. L'acceso dibattito sulle zone F4, prosegue acceso a distanza di nove mesi dalla Delibera in Consiglio Comunale, votata solo dalla maggioranza.

Le critiche

Mariano Brianda di Futuro Comune osserva: «Rimangono in piedi gli aspetti di opportunità delle scelte di questa amministrazione che non ha tenuto conto degli investimenti già pronti da parte degli imprenditori e della conseguente perdita dei posti di lavoro che quegli investimenti avrebbero prodotto per gli abitanti delle zone interessate. Si tratta di provvedimenti della Giunta che come al solito sono passati sulla testa dei cittadini senza interlocuzione. Si tratta di interventi estemporanei privi di una pianificazione effettiva. Basti pensare che è prevista la classificazione di Fiume Santo come zona turistica nonostante l'area sia della centrale e prima della sua possibilità di impiego a fini turistici dovrà essere completata la complicata procedura delle bonifiche».

Mariolino Andria, capogruppo del gruppo misto di minoranza, evidenzia: «Il problema è rendere appetibili le zone F4 per la ricettività turistica. Difficile che qualcuno voglia investire realizzando alberghi in alcune borgate. Su Fiume Santo avevo suggerito la Variante 13 ma nulla è stato fatto. Ho fatto anche un'interpellanza al sindaco perché a nove mesi dall'adozione preliminare non c'è traccia della pubblicazione sul BURAS della Variante 12 adottata in via definitiva e quindi nulla si può fare. Nel frattempo gli investitori vanno altrove». Critico anche Massimo Rizzu di Sassari Civica: «Rimarco quanto già detto prima: avevamo la possibilità di vedere importanti investimenti, sia in termini finanziari e occupazionali, dei quali avrebbe beneficiato anzitutto il territorio. Io credo che La Soc. Champoluc abbia, ancora oggi, intenzione di valorizzare quel territorio, e la chiusura totale da parte del Sindaco e dell’amministrazione non è stata la migliore delle decisioni , soprattutto in un momento come questo, dove chi decide di investire deve poter trovare un esecutivo disponibile al confronto, perché la Città ne ha bisogno».