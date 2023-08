Zone periferiche, il centro è lontano 

Della necessità di un servizio di trasporto locale che consenta ai cittadini residenti nelle zone periferiche di raggiungere agevolmente i servizi essenziali ad Assemini si discute «ormai da troppe campagne elettorali»: lo rimarca il consigliere Ignazio Pireddu, capogruppo di Forza Italia, che ha presentato in Consiglio comunale una raccomandazione per portare l’attenzione sul problema. La conformazione territoriale è tale – si legge nella raccomandazione – da rendere «estremamente difficoltoso per disabili, anziani e soggetti non automuniti raggiungere Poste, Municipio, Ufficio del lavoro, cimitero e altri servizi». I quartieri che vivono i maggiori disagi – si sottolinea – sono quelli di via Coghe e Truncu is Follas che meriterrebbero, dunque, una maggiore attenzione.

La residente

Paola Frongia, 65 anni, da 16 risiede nella zona di via Coghe: racconta i disagi e le difficoltà che quotidianamente affronta «in un quartiere considerato “di serie B”, un po’ dimenticato, collegato soltanto da un sottopassaggio, un ponte e un ascensore mai funzionante: un grande problema di tutti, che diventa più grave per le persone che hanno problemi di mobilità. Abbiamo un solo supermercato e una sola farmacia, e per raggiungere le Poste, la Banca o anche soltanto la fermata del pullman devo fare molta strada. Prima era più semplice, adesso col passare degli anni mi costa sempre di più». Frongia esprime una necessità molto importante, che è anche un diritto: l’autonomia individuale negli spostamenti. «Dipendo sempre dalla disponibilità di altre persone. Chi ha un mezzo proprio, non può capire davvero quanto possa essere limitante».

Il consigliere Ignazio Pireddu chiede che il tema sia affrontato in Commissione e ne sollecita la convocazione. Su questa così come su altre questioni – conclude l’esponente azzurro – «è nostra precisa intenzione collaborare con la maggioranza in modo costruttivo, nell’interesse esclusivo di Assemini e dei suoi cittadini».

«Stiamo valutando»

Il sindaco Mario Puddu ringrazia il capogruppo di Forza Italia per la raccomandazione su un tema già al centro della sua campagna elettorale e sottolinea che «il problema dei collegamenti tra le zone periferiche e quelle più interne è sempre sotto la nostra attenzione. L’attuazione di un servizio navetta non è semplice e non può essere immediata, ma ovviamente stiamo valutando questa possibilità».

Il miglioramento dei collegamenti e il potenziamento dei servizi tra i quartieri periferici e quelli più centrali è una questione irrisolta che ritorna puntualmente in cima alle agende delle varie amministrazioni che si alterano in Municipio. Al momento emerge quantomeno una comunanza di intenti per migliorare la qualità della vita dei residenti.

RIPRODUZIONE RISERVATA