«Zone interne, un progetto per il rilancio» 

I problemi infrastrutturali digitali e fisici come la mobilità interna e i trasporti, che attanagliano la provincia, il rilancio del turismo nelle zone interne, l’ambiente, la sanità. Sono alcuni dei temi trattati ieri dai sei candidatati per Fratelli d’Italia alle prossime elezioni regionali.

A presentare la squadra “nuorese” di Fdi, il coordinatore territoriale Maurizio Cadau, la senatrice Antonella Zedda, coordinatrice regionale del partito, e il parlamentare Francesco Mura. Tra i nomi che correranno alla ricerca di un seggio i due avvocati nuoresi Pietro Salis e Laura Sanna, responsabile cittadina del partito. In lista i due imprenditori turistici Mirko Murgia di Posada e Delia Cualbu di Fonni, insieme al finanziere Bachisio Falchi e alla vicesindaca di Macomer, Maria Luisa Muzzu.

«L’obiettivo è dare alla Sardegna un governo con un progetto politico credibile basato sulla prosperità della regione e capacità sardi di trovare una nuova via contro l’assistenzialismo dei grillini e della Todde, e il proibizionismo di Soru che in città ha voluto puntare sul sindaco - ha detto Francesco Mura -. Nuoro ha l’occasione di rilanciare il progetto della destra italiana e anche sarda, secondo le nostre stime quasi sicuramente sarà eletto un consigliere di Fdi in provincia».

