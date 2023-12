«Zone a mare dismesse? È una presa d’atto della situazione esistente» 

«Porto Tramatzu non è più una servitù militare? La notizia della firma del decreto del presidente del Consiglio l’ho letta sui giornali ma mi sembra un fatto tecnico più che politico: si prende atto di una situazione già in essere da qualche anno, la spiaggia non era più utilizzata da tempo per le attività del poligono militare». Il sindaco di Teulada Angelo Milia non ha stappato lo spumante alla lettura della notizia arrivata da Roma e diffusa dal presidente della Regione Christian Solinas. «Sia chiaro - prosegue Milia - qualsiasi notizia che in qualche modo riduca il peso delle servitù militari è positiva per Teulada. Adesso aspettiamo gli altri passaggi burocratici in modo da poter organizzare i servizi per i turisti a Porto Tramatzu. Ogni estate il poligono concede in uso al Comune anche le spiagge di Is Arenas biancas e de Is americanus. Noi siamo stati eletti da pochi mesi, contiamo di avviare un dialogo costruttivo con il Comando militare per l’utilizzo estivo delle spiagge presenti nel poligono».

«Non ero al corrente del decreto col quale il Governo ha restituito alle comunità locali queste aree – esordisce così Paolo Salis, sindaco di Arbus, alla notizia ufficializzata dalla Regione in merito alla restituzione ai sardi di alcuni tratti di litorale finora inclusi nei poligoni militari. Il Comune di Arbus è interessato per la spiaggia di S’Enna e S’Arca finora parte della base di Capo Frasca. «A essere sincero, sono dispiaciuto. Credo sarebbe stato opportuno coinvolgere i sindaci e le istituzioni locali e informarci su quanto era stato deciso prima di comunicare la notizia con una nota stampa», conclude Salis.

«In questi mesi mi sono impegnato per concretizzare una richiesta che le nostre comunità locali, gli operatori turistici e cittadini tutti da tempo rappresentavano alla politica nazionale», sono le parole del parlamentare di FdI Gianni Lampis che già da vice sindaco di Arbus si era occupato della spiaggia di S’Enna e S’Arca e della porzione di scogliera attigua fino a Punta S’Achivoni, che ora tornano ad essere fruibili. La questione venne affrontata nel 2017, quando fu oggetto di un protocollo d’intesa per la cessione marittima fra il ministero della Difesa e la Regione.

