Zone 30 e attraversamenti rialzati 

L’amministrazione comunale punta sulla sicurezza per migliorare la mobilità veicolare e pedonale a tutela degli utenti della strada, soprattutto delle categorie più deboli. Diverse le azioni messe in campo dalla Giunta guidata dal sindaco Gian Giuseppe Vargiu. «Recentemente sono iniziati i lavori per l’installazione di attraversamenti pedonali rialzati – spiega il sindaco – e apposita segnaletica luminosa in alcune aree dell'abitato particolarmente sensibili». Le strade interessate dal progetto sono la via Umberto lungo la Provinciale 11 e nelle vicinanze dell’ufficio postale, l’anfiteatro “I nuraghetti” vicino alla fermata dell’autobus. E ancora lungo la Provinciale 13 in via Serra Marias, nella zona del parco giochi. In tutte queste aree è istituito anche il limite di 30 chilometri orari. «Interventi che abbiamo ritenuto necessari – evidenzia il sindaco Vargiu- considerato che queste strade risultano particolarmente frequentate visto l’importante traffico verso Riola da una parte e Seneghe dall’altra, ma pure dalla 131 in arrivo dalle direttrici Bauludu- Milis». Il sindaco sottolinea inoltre che «si sta programmando il rifacimento della intera segnaletica orizzontale e verticale». (s.c.)

