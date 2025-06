Zonale iQFoil, Maggetti  si diverte nel mare di casa 

Una rimpatriata, ma anche (e soprattutto) un utile allenamento, arricchito dalla possibilità di svolgerlo nelle acque di casa. Domenica l’olimpionica Marta Maggetti si è aggiudicata la prima tappa del campionato zonale iQFoil, organizzata dal Windsurfing Club Cagliari in condizioni meteo buone (maestrale tra gli 8 e i 12 nodi) soltanto nella giornata di domenica, dopo un sabato con poco vento. La finanziera cagliaritana ha vinto 4 prove su 5, al cospetto di 18 partecipanti. Sul podio assieme a lei Linda Oprandi (Kalterer SW) e Luca Conforti, del circolo organizzatore. Quarta e terza donna la cipriota Natasa Lappa (Limassol NC), una dei tanti velisti che scelgono di allenarsi nelle esigenti acque cagliaritane.

Nella categoria Youth, doppietta della lega Navale Italia di Caglari con Leonardo Bertugelli davanti ad Aleandro Diaz (entrambi LNI) e Mattia Murtas (WC Cagliari) sul terzo gradino, mentre Francesco Polito, che era partito bene, è uscito dalla lotta per la vittoria per la rottura dell'albero nella seconda prova. Posizioni invertite tra gli Juniores, con Jan Orlowski (WC Cagliari) a precedere la coppia della LNI, Pierluigi Caproni e Diego Marghinotti. In ambito femminile Juniores, il Windsurfing Club Cagliari ha monopolizzato il podio con il successo della favorita Giulia Maglioni, su Nina Sanfelice e Giorgia Cabula.

