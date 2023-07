Zona turistica? No, parcheggio per i tir 

Quando si fermano in viale Sant’Efisio creano un lungo muro su ruote che rende addirittura impossibile vedere il mare. Alla faccia della località turistica che dovrebbe avvicinare i visitatori per la bellezza del litorale di Capoterra. Da oltre un mese la strada principale di Maddalena spiaggia è presa d’assedio da numerosi tir con targa polacca che sostano per ore indisturbati, una presenza ingombrante che non solo sottrae parcheggi alle auto dei bagnanti, ma che ha anche trasformato una zona dedita al turismo in un’area di snodo per autoarticolati.

La manovra

Nei giorni scorsi uno dei mezzi pesanti, nel tentativo di fare manovra lungo viale Sant’Efisio ha buttato giù la sbarra del condominio, provocando 500 euro di danni. «Per ottenere un risarcimento ho dovuto contattare la compagnia di trasporti in Polonia – racconta Giovanni Ruggeri, amministratore di Maddalena spiaggia -, per dimostrare quello che aveva combinato uno dei loro autisti, che negava ogni responsabilità, ho dovuto inviare il video registrato dalle nostre telecamere di sicurezza. Non è chiaro cosa facciano qui questi tir condotti da autisti polacchi e bielorussi, l’unica cosa certa è che quando davanti alla spiaggia sostano una decina di questi mezzi, che tra motrice e rimorchio sfiorano i venti metri di lunghezza, si creano non pochi problemi alla viabilità».

In Aula

Il problema è stato affrontato ieri mattina in Consiglio comunale, dove il capogruppo del Pd, Efisio De Muru, ha presentato una interrogazione: «Per la seconda volta in un mese e mezzo, oltre una decina di tir con rimorchio sostano da settimane sul viale di Maddalena e persino davanti alla spiaggia. La loro presenza costituisce una pessima cartolina turistica, intralcia la circolazione già compromessa da autobotti e bus, e soprattutto priva i bagnanti di preziosi spazi di parcheggio introvabili particolarmente nel fine settimana. Siamo all'apice della stagione balneare, e si rende necessaria un'ordinanza mirata che preveda il divieto di sosta a questi mezzi pesanti, pur volendo salvaguardare il diritto di fermata per ristoro al bar di mezzi analoghi: vorremmo capire cosa impedisce il posizionamento di un cartello di divieto di sosta».

Terminata la seduta del Consiglio comunale, il sindaco Beniamino Garau è andato a Maddalena spiaggia con la polizia locale per toccare con mano il problema: «Non tollereremo più che si verifichino episodi simili, ho firmato un’ordinanza che vieta la sosta per questi mezzi lungo tutto il lato destro della strada, si potrà parcheggiare solo per poco tempo davanti al bar. Nelle prossime ore posizioneremo anche i cartelli di divieto di sosta».