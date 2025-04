Zona sportiva, c’è una nuova area fitness 

Il Comune di Villasalto ha quasi completato l'area fitness che si trova nella zona sportiva, in un area dove ci sono già il campo da calcio, quello da tennis. Questo progetto è stato reso possibile grazie a un finanziamento (30mila euro) del Dipartimento dello Sport, volto a promuovere la pratica sportiva libera attraverso percorsi attrezzati.

La nuova area fitness è dotata di diverse attrezzature, anche per i disabili, e di diversi giochi per bambini. Il tutto in un area immersa nel verde che presenta una lunga camminata dal palazzo comunale alla casa per anziani.

Si tratta di strumenti progettati per offrire ai cittadini la possibilità di allenarsi all’aria aperta in un ambiente ben attrezzato. Il sindaco Leonardo Usai «si dice felice di aver dotato il paese di un'area dove sarà possibile svolgere attività fisica all'aperto. A breve, anche le ultime attrezzature mancanti saranno installate, e la zona fruibile totalmente». (s. m.)

