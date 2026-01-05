Zona rossa, l’esperimento non scaccia la paura 

È soprattutto la mattina che in piazza del Carmine sembra esserci più passaggio di persone. C’è chi cammina, chi porta a spasso il proprio cane e chi si rilassa seduto sulle panchine. Si vede anche qualche famiglia. C’è infatti chi approfitta degli ultimi giorni di festa prima del rientro a scuola.

Una giornata tranquilla, senza particolari controlli da parte delle forze dell’ordine che si concentrano prevalentemente durante la notte. «C’è chi ha paura di attraversarla», raccontano però i residenti. E la zona rossa, ancora in vigore fino alla fine di febbraio, divide per la sua effettiva utilità, tra chi riconosce i miglioramenti e chi invece continua a segnalare una forte preoccupazione.

Le opinioni

«Non si capisce se ci sia ancora la zona rossa», riferisce una donna che vive piazza del Carmine tutti i giorni, «inizialmente, quando è stata istituita, c’erano più controlli. Ora sono molti meno. La situazione non sembra migliorata, soprattutto di recente, tra vari furti e vetri di auto rotte». È la sera ad intimorire i più. «A partire dalle 16.30 diventa più pericolosa», dicono in uno dei negozi della piazza, «ci sono tante persone ubriache, non si reggono in piedi, urlano e si picchiano tra di loro. Purtroppo creano problemi anche alle attività. Lo abbiamo segnalato di recente al sindaco. La zona rossa non ha cambiato nulla».

Sono di diverso avviso i fratelli Stefano e Massimo Lorrai, titolari di una barberia e noti comici della compagnia teatrale Lapola: «Non sappiamo se sia merito della zona rossa, ma rispetto ai mesi scorsi la situazione è molto più tranquilla, bisogna riconoscerlo. Non si deve esagerare nel voler raccontare in modo negativo ciò che accade qui. Anche durante le feste non ricordiamo episodi particolari che comunque possono accadere ovunque». Altri commercianti, invece, preferiscono non commentare.

Le proposte

In piazza del Carmine, Giuseppe Neri gestisce la sua attività di antiquariato da mezzo secolo. «La zona rossa ha in effettui sortito qualche beneficio», afferma, «negli ultimi mesi sono diminuite le risse. Il traffico illecito secondo me c'è ancora, ma è meno palese rispetto a prima. Resta ancora qualche elemento di disturbo, come alcuni senzatetto».

Secondo Neri non basta la zona rossa: «Dovrebbero esserci altre iniziative, come un mercatino che porterebbe sicuramente più persone oppure giochi per bambini», prosegue, «ora però la gente ha paura di venire in piazza del Carmine. Ci sono le poste che fanno un po’ da richiamo, ma la sera non c’è più la frequentazione di una volta e la piazza resta deserta. Anche l’illuminazione è carente e andrebbe migliorata», conclude il negoziante.

L’ordinanza

In vigore da metà dello scorso settembre, la zona rossa in piazza del Carmine era stata accolta con favore dai residenti e dai commercianti. L’ordinanza del prefetto uscente Giuseppe Castaldo, dopo l’iniziale durata di sessanta giorni, era stata prorogata fino al 28 febbraio 2026 ed è stata estesa anche nelle vie limitrofe: via Sassari, piazza Matteotti, fino a viale La Plaia, con l’obiettivo di frenare gli episodi di microcriminalità e violenza.

