VaiOnline
Stampace.
02 ottobre 2025 alle 00:28

Zona rossa in piazza del Carmine, controlli a tappeto dei carabinieri 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La zona rossa resta off limits per spacciatori e persone sospette. Anche ieri sera è infatti proseguita l’attività dei Carabinieri nell’area di piazza del Carmine, interessata dalla zona a tutela rinforzata istituita con ordinanza prefettizia a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso della serata i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale hanno proceduto al controllo di più di trenta persone.

L’operazione ha portato all’allontanamento di un venticinquenne marocchino, residente a Sini, disoccupato e censurato e al deferimento in stato di libertà un venticinquenne guineano, senza fissa dimora, già colpito da un precedente provvedimento di allontanamento e sorpreso a violarlo, e un trentacinquenne ghanese, residente a Cagliari, anch’egli già destinatario di allontanamento, trovato in possesso di 4,7 grammi di hashish e di novanta euro in banconote di vario taglio. Per entrambi, oltre alla denuncia, è stato disposto un nuovo provvedimento di allontanamento dall’area e per il trentacinquenne è scattata anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Cronaca

«Mi tolgo il braccialetto» La sfida di Manis in un video

Delitto di Terralba, l’arrestato era senza dispositivo elettronico 
Valeria Pinna
Il caso.

Revenge porn a Ussana, tre nei guai

Francesco Pinna
Inchiesta

Visite, burocrazia e ambulatorio «La nostra vita cancellata dal lavoro»

La testimonianza: una professione impossibile per i giovani colleghi 
Piera Serusi
Regione

Il M5S indebolito dopo le provinciali Verifica più vicina

Da sciogliere il nodo Agricoltura Todde-Lai, vertice tra una settimana 
Benevento

«Anche i figli colpiti nel sonno»

Strage del Sannio, il pm: Ocone curato per una psicosi, ma non risultano violenze 
la tragedia

Due militari morti nell’aereo caduto poco dopo il decollo

Il velivolo non ha la scatola nera Si studiano le cause dell’incidente 