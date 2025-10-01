Zona rossa in piazza del Carmine, controlli a tappeto dei carabinieri 

La zona rossa resta off limits per spacciatori e persone sospette. Anche ieri sera è infatti proseguita l’attività dei Carabinieri nell’area di piazza del Carmine, interessata dalla zona a tutela rinforzata istituita con ordinanza prefettizia a seguito delle decisioni assunte in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Nel corso della serata i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale hanno proceduto al controllo di più di trenta persone.

L’operazione ha portato all’allontanamento di un venticinquenne marocchino, residente a Sini, disoccupato e censurato e al deferimento in stato di libertà un venticinquenne guineano, senza fissa dimora, già colpito da un precedente provvedimento di allontanamento e sorpreso a violarlo, e un trentacinquenne ghanese, residente a Cagliari, anch’egli già destinatario di allontanamento, trovato in possesso di 4,7 grammi di hashish e di novanta euro in banconote di vario taglio. Per entrambi, oltre alla denuncia, è stato disposto un nuovo provvedimento di allontanamento dall’area e per il trentacinquenne è scattata anche la denuncia per detenzione ai fini di spaccio.

