Zona popolare, stop ai lavori in corso 

Serviva un approfondimento progettuale, vista la vicinanza del canale interrato di Riu Gloria, e i lavori di riqualificazione dell’area di edilizia popolare sono stati sospesi. A Nuraminis il sindaco Stefano Anni chiarisce l’origine dell’assenza di operai dal cantiere da 640mila euro che interessa un’area di 11mila e 600 metri quadrati, racchiusa tra le case del Peep, con pineta e diverse aree ludico sportive, oggetto di manutenzione e riqualificazione.

Lo stop

«I lavori sono stati sospesi per consentire dei sopralluoghi ai quali hanno preso parte un geologo e la direzione lavori», commenta il sindaco Anni, «la vicinanza del cantiere al Riu Gloria, considerato che si tratta di una zona soggetta a rischio idrogeologico, imponeva un approfondimento progettuale e lavori migliorativi a tutela delle case. In pratica è stata valutata la presenza di acqua sotto i passaggi pedonali che causerebbero umidità alle case ed è stato inserito un materiale aggiuntivo per migliorare l’impermeabilità. Si tratta di una sospensione a fin di bene».

I lavori

Il cantiere per la manutenzione dell’area Peep, appaltato all’impresa In.Co. srl, era partito a novembre del 2023. Le ruspe hanno sbancato i camminamenti, gli spazi verdi e le aree gioco, avviato la realizzazione dei sottoservizi e poco altro. Per settimane, a cavallo delle festività di fine e inizio anno, il cantiere è rimasto deserto, senza maestranze, e la circostanza ha allarmato i residenti.

«Capisco i disagi», dice Anni, «i lavori riprenderanno quanto prima, stiamo pressando molto per andare avanti veloci ma la fretta certe volte è cattiva consigliera. Occorre considerare che si sta lavorando su opere realizzate da 40 anni, ed è normale trovare qualcosa che non va e che non ci si aspetta».

Il verde

L’area di Riu Gloria oggetto dell’intervento è la stessa che due anni fa era stata al centro del controverso intervento che aveva portato all’abbattimento di un centinaio di grossi alberi, ritenuti pericolosi. «Abbiamo diradato gli alberi al fine di garantire congruo spazio agli esemplari rimasti», ha concluso Anni, «un intervento preliminare rispetto ai lavori oggi sospesi che prevedono: rifacimento di impianti e sottoservizi con l’implementazione di nuovi servizi e il miglioramento di quelli esistenti. Anche l’impianto fognario e quello elettrico verranno rinnovati e saranno ripavimentate tutte le strade prospicienti le abitazioni».

