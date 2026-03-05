VaiOnline
Segariu.
06 marzo 2026 alle 00:13

Zona Pip, via alla riqualificazione 

Sono partiti i lavori di riqualificazione nella zona Pip in località Pala Piras, a Segariu. L’intervento è finanziato con 270mila euro di fondi regionali ai quali si aggiungono 24mila euro di cofinanziamento comunale, per un investimento complessivo di quasi 300mila euro. Il progetto prevede il rifacimento del manto stradale con la nuova bitumazione, la demolizione e la successiva ricostruzione dei marciapiedi e il rinnovamento dell’illuminazione pubblica. Le opere interessano una delle aree produttive del paese e puntano a migliorare le condizioni della viabilità e dei servizi presenti nella zona. Si tratta di un intervento considerato strategico dall’amministrazione comunale, inserito all’interno di una programmazione più ampia che punta alla riqualificazione progressiva degli spazi pubblici. «Il nostro obiettivo», spiega il sindaco Andrea Fenu, «è intervenire in maniera significativa su tutti gli spazi dell’abitato. Da tempo stiamo portando avanti un lavoro che mira a restituire decoro e qualità urbana a ogni zona di Segariu, comprese le aree produttive e la viabilità interna del paese». L’opera punta dunque a rendere più sicura e funzionale l’area produttiva, intervenendo su infrastrutture che nel tempo hanno mostrato evidenti segni di usura.

RIPRODUZIONE RISERVATA

