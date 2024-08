Zona Pip, nuovo accesso dalla Statale 

Si sblocca il progetto per la realizzazione di un nuovo accesso alla zona industriale di Dolianova dalla Statale 387. Il Comune ha incassato il via libera della Conferenza dei Servizi con il parere favorevole dell’Anas per uno svincolo al km 22 della Statale.

Nei mesi scorsi, lo stesso ente nazionale delle strade aveva bocciato l’ipotesi di una corsia in uscita distante solo 300 metri. Per la realizzazione dell’opera, considerata dal Comune un’infrastruttura fondamentale per lo sviluppo dell’area, saranno necessari circa 450mila euro. Nella zona industriale di Bardella operano diverse imprese artigianali e commerciali, oltre all’ecocentro comunale.

L’ingresso al sito è ora possibile solo dall’ex strada statale del Gerrei che collega Dolianova a Donori. Un punto pericoloso per la presenza di un incrocio a raso dove recentemente è stata realizzata una piccola rotonda. Il nuovo svincolo contribuirà a snellire il traffico con l’accesso diretto alla zona Pip per chi arriva da Cagliari. (c.z.)

