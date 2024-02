Zona industriale, via i vincoli per le attività aperte da 20 anni 

Il Consiglio comunale di Sinnai ha approvato con voto unanime la trasformazione e la cancellazione dei vincoli sui lotti e sulle attività imprenditoriali sorte negli ultimi vent’anni nella zona industriale di Luceri. «Con questa delibera - ha spiegato il sindaco Tarcisio Anedda - si offrono due opportunità: trasformare il titolo di godimento dell’area, dal diritto di superficie in proprietà con la possibilità anche di ampliare iniziative in settori produttivi diversificati da quelli attuali. Senza i vincoli per le attività artigianali».

In Consiglio, la delibera è stata illustrata dallo stesso sindaco Anedda: è arrivato il voto favorevole di maggioranza e minoranza. L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità economiche e anche occupazionali all’interno Piano e anche attività di supporto come già avvenuto negli ultimi anni.

Approvata sempre all’unanimità anche la determinazione dei prezzi delle aree da cedere in diritto di superficie o in proprietà per l’anno 2024 nelle aree Peep: i concessionari possono ugualmente trasformare il diritto di godimento delle aree dove hanno costruito la propria casa, dal diritto di superficie a quello di proprietà, potendolo anche cedere a eredi o vendere.

In Consiglio si è parlato anche del verde, della viabilità, dei parcheggi con vari interventi dei consiglieri di maggioranza e minoranza. Quasi tutti gi argomenti sono stati approvati all’unanimità. (r. s.)

