Zona industriale, via al piano d’asfalto 

È di 1,1 milioni di euro l’investimento complessivo destinato a completare la riqualificazione dell’area Zic di Iglesias. La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’intervento di asfaltatura della zona industriale, un’opera che rappresenta l’ultimo tassello di un programma più ampio avviato per migliorare viabilità, sicurezza e funzionalità dell’area industriale del Comune.

Le risorse ammontano a 990 mila euro di finanziamento della Regione, vincolato agli interventi nella zona industriale, ai quali si aggiungono 110 mila euro di fondi comunali. Dopo l’approvazione del progetto esecutivo, il prossimo passaggio sarà la gara per l’affidamento dei lavori. «Abbiamo vinto un bando regionale di queste cifre e in Giunta abbiamo approvato il progetto esecutivo, che adesso va in gara», spiega Nicola Concas, assessore ai Lavori pubblici del Comune di Iglesias. L’intervento sull’asfalto si inserisce in un quadro di lavori che comprende anche le nuove rotatorie e il potenziamento dell’illuminazione.

Proprio sul fronte delle rotatorie, l’assessore annuncia: «Le rotonde sono già giunte al termine. Stiamo aspettando principalmente la bitumazione da rotonda a rotonda. Parallelamente proseguono gli interventi sull’illuminazione, con l’obiettivo di completare entrambe le opere entro la metà di ottobre». Il cronoprogramma prevede quindi che, una volta conclusi i lavori in corso, si passi alla fase successiva, quella dell’asfaltatura dell’area.

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