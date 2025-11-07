«Zona industriale, subito un tavolo tecnico» 

Mega struttura completata, ma di fatto mai utilizzata. Il centro servizi della zona industriale di Selargius - a distanza di anni - continua ad essere una cattedrale nel deserto. «Serve una svolta per il centro e l’area produttiva», chiede il consorzio degli industriali che lavorano oltre la 554.

La storia

La costruzione del centro - distribuito in quattro blocchi - era iniziata alla fine degli Anni Novanta. Oltre vent’anni di lavori, costati poco più di 5 milioni in gran parte finanziati dalla Regione, per un’opera mai utilizzata finora, a parte alcuni locali riservati agli uffici di Campidano Ambiente. All’interno - almeno questo prevedevano gli accordi iniziali - uffici postali, sportelli bancari, sale congressi, un ristorante-bar. Ma anche una tabaccheria, una mensa aziendale e un presidio medico. Previste in progetto delle sale espositive pensate come vetrina per gli artigiani locali, e uffici per la consulenza aziendale e fiscale.Destinazione rimasta sulla carta.

L’associazione

«Il centro servizi resta un’infrastruttura senza vita, un guscio vuoto costato alla collettività svariate centinaia di migliaia di euro e che oggi continua ad assorbire risorse pubbliche in manutenzioni, senza offrire alcuna funzione utile al comparto produttivo», dice Rodolfo Monaco, presidente dell’associazione Zais, acronimo di zona artigianale e industriale di Selargius. Sullo sfondo c’è la crisi. «La zona industriale, un tempo punto strategico del Campidano, vive oggi una fase di stallo aggravata da gravi problemi infrastrutturali, in primis quelli legati alla 554, che allontanano potenziali clienti e investitori».

Il futuro

La proposta degli imprenditori è di «trasformare il centro servizi in un polo di formazione e innovazione produttiva, aperto alle imprese, alle scuole tecniche e ai giovani che desiderano avvicinarsi ai mestieri artigiani e industriali. E allo stesso tempo in una vetrina stabile dei prodotti “Made in Selargius”, collegando le aziende locali con il mercato regionale e con quello globale». Appello rivolto a Comune, Regione, Camera di commercio e associazioni di categoria: «Chiediamo un tavolo tecnico regionale per costruire un piano condiviso di rilancio dell’area industriale e di valorizzazione del centro servizi. Non possiamo più permetterci di sprecare tempo e risorse».Il Comune assicura l’impegno per un rilancio della struttura: «Appena completata la manutenzione del centro servizi», assicura il sindaco Gigi Concu, «incontreremo gli imprenditori e faremo un bando per affidare la gestione».

