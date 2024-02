Zona industriale, rivolta contro il semaforo 

«Quel semaforo è un incubo, serve subito una soluzione». È l’ennesimo appello degli imprenditori della zona industriale di Selargius, con tanto di petizione online - per migliorare il traffico nell’incrocio fra via del Lavoro, la statale 554 e via Roma - che ha già raggiunto circa 2mila firme, e consegnata qualche giorno fa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini durante la sua tappa elettorale in città. Un tema che mette d’accordo tutti anche in Comune, compreso il sindaco Gigi Concu che annuncia un nuovo pressing sulla futura Giunta regionale e ribadisce: «La 554 deve diventare una strada comunale».

I racconti

Il caos è quotidiano, soprattutto per gli imprenditori che lavorano oltre la Statale. «Nella zona industriale di Selargius non sono aumentate le imprese ma i disagi», dice il referente del consorzio degli imprenditori Rodolfo Monaco, «le lunghe attese al semaforo sono diventate insostenibili». Le richieste contenute nella petizione sono di fatto due: la proposta di rivedere i tempi d’attesa e l’ ampliamento delle due strade - via del Lavoro e via Roma - per creare ulteriori corsie necessarie per alleggerire il traffico in tutte le direzioni, in particolare per chi deve andare verso Quartu e verso Elmas.

Il documento

«La petizione è stata firmata da quasi duemila persone, a conferma del fatto che si tratta di disagi vissuti da tanti automobilisti», sottolinea Monaco, «gli imprenditori della zona industriale, i dipendenti, e i tanti clienti che frequentano il polo produttivo di Selargius. Se vogliamo rilanciarlo e farlo vivere va trovata una soluzione per migliorare la viabilità della 554, partendo dal declassamento a strada comunale».Stessa proposta votata qualche mese fa in Consiglio comunale con l’ordine del giorno presentato dal consigliere di minoranza Mario Tuveri, in cui si chiedeva l’impegno del sindaco per «assicurare una regolazione della fase verde degli impianti semaforici fra via Roma e via del Lavoro». Nel documento veniva anche proposta la convocazione di «una conferenza di servizi con i sindaci dei territori attraversati dalla 554, al fine di ottenere una declassificazione della Statale in strada comunale». Il sindaco Concu ha già garantito il suo sostegno: «Insieme ai sindaci degli altri Comuni coinvolti chiederò che venga riattivato il tavolo per definire il futuro della 554. Così come dobbiamo iniziare a ragionare su altri sistemi di trasporto pubblico su ferro parallelamente alla strada, in modo da ridurre il numero delle auto in circolazione».

