Zona industriale, rinnovato il direttivo 

Rinnovato il direttivo dell’associazione degli “Operatori economici della zona industriale”. Prosegue così il progetto di sviluppo dell’area appartenente al Comune d’Iglesias, soggetto quest’ultimo che negli ultimi tempi ha investito importanti risorse sulla riqualificazione dell’ex Zir.

Davide Loni è stato confermato presidente dell’associazione e spiega come attorno all’area industriale continui a crescere esponenzialmente l’interesse e la partecipazione dei titolari di aziende: «L’associazione è sorta per tutelare gli interessi degli operatori economici della zona, promuovere le iniziative volte a favorirne lo sviluppo ed essere rappresentata nelle sedi istituzionali al fine di stipulare accordi e programmi ai vari livelli con gli organismi di governo. - spiega Loni - Dinamiche quest’ultime che possono essere raggiunte ampliando le sinergie con il Comune, gestore della zona, a cui bisogna dar atto (dopo svariati decenni di noncuranza), di aver mostrato grande sensibilità nei confronti degli operatori economici e delle strutture dell’area. È fondamentale continuare in questo processo di consolidamento del tessuto produttivo locale, in modo da garantire gli attuali livelli occupazionali e contribuire ad un ulteriore sviluppo».

Il nuovo Consiglio direttivo è completato da Giampiero Giannoni (vice presidente), Susanna Cossu (segretaria e tesoriera) e dai consiglieri Peppino Patta, Luca Floris, Riccardo Putzolu, Alessandro Secci, Marco Lilliu, Stefano Deriu, Renato Piras, Roberto Pilia, Daniele Vacca, Andrea Sulis, Donnino Casteggio e Giampaolo Collu.