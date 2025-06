Zona industriale, l’incubo del fuoco 

I due incendi del novembre 2023 hanno rischiato di finire in tragedia. A Monte Attu l’inferno di fuoco, nella notte fra il 2 e il 3 novembre e il successivo venerdì 17, aveva messo a nudo le criticità dell’area artigianale che, ancora oggi, rischia una devastazione qualora dovesse ripetersi un episodio analogo. L’infrastrutturazione della zona Pip non è mai stata completata e mancano persino i più elementari strumenti per difendersi dal fuoco. Ecco perché il Comune ha predisposto un progetto fra i cui interventi è contenuta anche la realizzazione della rete antincendio con 26 idranti. «Tutto ciò - spiegano dal palazzo di via Garibaldi - vista anche la presenza di aree verdi che nei mesi estivi risultano essere un pericolo, come peraltro si è verificato per le attività insediate in occasione degli incendi del 2023».

Situazione critica

Il progetto è ampio e prevede, come obiettivo prioritario, interventi utili a mettere in sicurezza la zona Pip. Da queste parti sono decine le aziende insediate che, ogni mese, sfornano buste paga. Qualcuna ha rischiato di finire in cenere in occasione dei due incendi dell’autunno 2023. Catastrofe evitata per un soffio. Che l’area artigianale abbia urgente bisogno di essere messa in sicurezza è evidente a tutti.

In base al progetto fresco di approvazione, il Comune ha intenzione completare i marciapiedi mancanti lungo la via Fra Locci, nel tratto di 130 metri in accesso alla zona Pip, realizzare la segnaletica orizzontale e verticale, e ripristinare 400 metri quadri di strada nella viabilità di comparto, la cui regolarità è stata compromessa da cedimenti o tagli stradali eseguiti nel tempo e non adeguatamente ripristinati. Sono necessari anche interventi di bonifica delle aree verdi per l’eliminazione dei rifiuti accumulati negli anni attraverso depositi abusivi.Per realizzare il progetto c’è bisogno di 375mila euro. Risorse che il Comune ha richiesto alla Regione, impegnandosi a cofinanziare le opere con 100mila euro.

Allarme a Jerzu

Sul fronte del fuoco Canadair in azione ieri nelle campagne di Jerzu, dove lo spegnimento di un vasto incendio è stato coordinato dalla stazione del Corpo forestale di Jerzu, dal Gauf di Lanusei e da tre squadre di Efs di Jerzu, Ulassai e Tertenia.

Oltre al Canadair decollato da Olbia, per domare le fiamme si è reso necessario l'intervento di due elicotteri della flotta regionale provenienti da Villasalto e Pula, Fuoco e fiamme ieri anche a Tortolì.

