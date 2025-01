Zona industriale, l’incendio dei due autocarri è stato un attentato 

È dovuto a un attentato incendiario e non, come parso dalle prime ipotesi, di un cortocircuito il rogo divampato giovedì poco prima delle 20 nella zona industriale Casic, in territorio di Elmas, alla fine di via Mario Betti.

La svolta nelle indagini è arrivata ieri mattina. All’interno dell’area in cui è stato appiccato il rogo, che ha distrutto due autocarri, hanno la propria sede legale o operativa varie ditte. Il raid, come testimoniano le immagini prelevate dall’impianto di videosorveglianza, è stato messo a segno da un individuo che si vede intrufolarsi all’interno dell’area recintata: munito di tanica ha cosparso i due veicoli con del liquido infiammabile, ha appiccato il fuoco e si è dato alla fuga.

I mezzi erano di proprietà della multinazionale Elecnor Servicios y Proyectos Sardegna, operante nei settori elettrico e telecomunicazioni. Ingenti i danni provocati allo spiazzo antistante il capannone, poi sottoposto a bonifica.

A dare l’allarme è stato un passante che ha notato il fumo. Sul posto sono intervenute alcune squadre dei Vigili del fuoco che in poco tempo sono riuscite a domare le fiamme scongiurando ulteriori danni anche alle imprese limitrofe. (sa. sa.)

