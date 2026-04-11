«Zona industriale da rilanciare» 

Sistemazione dell’ingresso da via del Lavoro, ma anche nello svincolo via Roma, eliminazione dei tralicci e dei cavi elettrici che limitano l’attività in diversi capannoni, e un nuovo semaforo in via Torricelli. Ma anche la trasformazione della 554 da arteria statale a quattro corsie a strada urbana. Il consorzio degli industriali di Selargius, Zais, torna alla carica: «Serve un rilancio della zona», chiedono.

Le richieste

In cima alle priorità del consorzio degli industriali c’è l’installazione di un semaforo in via Torricelli. «Questo consentirebbe di ridurre il carico delle auto sul semaforo fra via del Lavoro e via Roma», spiega il presidente pro tempore dell’associazione Zais, Rodolfo Monaco. Richiesta ribadita in un recente incontro con il sindaco Gigi Concu, la vice Gabriella Mameli, il presidente del Consiglio Tonino Melis, con parte della Giunta e della maggioranza.

La pensa così anche il vice presidente degli industriali, Nanni Pulli: «Si deve anche risolvere il problema di via Torrente perché ad oggi non è possibile l’uscita sulla Statale, e questo sta comportando seri problemi alla rivendita edile che sta perdendo clienti. Se non si superano le criticità nella viabilità in ingresso dalla 554, le aziende continueranno a chiudere», sottolinea Pulli.

Il nodo viabilità

«Servono anche ulteriori rotatorie, un allargamento degli svincoli di via del lavoro e via Roma, va potenziata l’illuminazione e si deve accelerare sull’apertura del centro servizi», aggiunge il vice presidente del consorzio. Fra le proposte c’è anche quella di creare una comunità energetica, «e la modifica del regolamento della zona industriale in modo da consentire un aumento delle volumetrie - dal 40 a 60 per cento del lotto - con i parcheggi che per qualsiasi attività sono fondamentali». E l’apertura a nuovi servizi commerciali.

Appello alla politica

Un incontro - che verrà replicato anche con i gruppi di opposizione dell’assemblea civica di piazza Cellarium - concluso con l’impegno di portare una proposta di rilancio condivisa in Consiglio comunale. «È stato un momento di confronto importante, che pone le basi per un percorso di valorizzazione della nostra zona industriale e che speriamo possa portare alla risoluzione di alcune problematiche che effettivamente si trascinano da tempo», spiega il sindaco Gigi Concu. «Parliamo di una parte di territorio strategico che riteniamo abbia grandissime potenzialità e ampi margini di crescita: lavoriamo in questo senso, con l’ordine del giorno che presto porteremo in Consiglio».

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