«Zona grandi eventi nelle ex fornaci» 

«Ad Assemini faremo un'arena grandi eventi nell'ex area produttiva della società “Fornaci Scanu”». L’annuncio è del sindaco di Assemini Mario Puddu. Ed è subito polemica: «Puddu si è accorto delle “Fornaci”. Bene, peccato che un progetto esistesse già dal 2019, sotto la Giunta Licheri», ha replicato, dall'opposizione, Diego Corrias (M5S).

Al di là delle immancabili diatribe politiche, Assemini non ha uno spazio idoneo per concerti, spettacoli, manifestazioni culturali e sportive. «Immaginiamo - ha detto Puddu - un'area che diventi punto di riferimento per tutta la zona, favorendo nuove occasioni di incontro, vitalità, sviluppo economico e valorizzazione ambientale».

Trasportati, forse, dall'ondata di “grandi eventi” di Decimomannu e Uta, anche gli asseminesi non si accontentano più di una festa della birra in via Cagliari, della festa della musica, di un concerto pre natalizio in piazza Sant'Andrea o di una “Mezza maratona della ceramica”. Da qui la scelta di sfruttare decine di ettari a Terramaini, lungo la linea ferroviaria tra le vie Olimpia e Bacaredda e tra il canale di Gutturu Lorenzu e l'argine Flumini Mannu: una posizione vantaggiosa, facilmente raggiungibile coi mezzi pubblici e a due passi dal centro urbano.

Gli attori

Comune, “Fornaci Scanu e dipartimento di “Ingegneria civile, ambientale e architettura” dell'Università di Cagliari (che si occuperà diegli studi preliminari e della progettazione) sono i tre attori che elaboreranno il piano di sviluppo nato da un'idea di Puddu accolta con piacere anche da Massimo Nurra, amministratore delegato della “Fornaci”: «La nostra società è fortemente motivata a investire risorse ed energie in progetti di sviluppo sostenibile. Tra questi c'è quello di riconversione dell'area asseminese non più a vocazione industriale. Prestiamo particolare attenzione a tutela degli habitat naturali, salvaguardia dell'avifauna e valorizzazione dei siti di archeologia industriale. Un progetto ambizioso che attinge energia dalla volontà di creare qualcosa di bello e fruibile tutto l'anno».

Gli ostacoli

Quelli che a prima vista potrebbero sembrare ostacoli, in realtà non spaventano: «Buona parte dell'area si trova in zona a rischio idrogeologico, il che non significa doverci mettere una croce sopra», ha precisato Puddu, «sarà nostra premura attuare interventi di mitigazioni del rischio».

Altro scoglio? I fondi: «Sia la “Fornaci” sia la nostra amministrazione contribuiranno economicamente. Non potremo comunque fare a meno di richiedere finanziamenti ad altri Enti», chiude Puddu.

Le reazioni

«Noi consiglieri apprendiamo sempre più spesso dai social le intenzioni dell'amministrazione», ha commentato dall'opposizione Niside Muscas: «Il problema principale è la classificazione di alto rischio idrogeologico. Qualche Comune circostante ha ottenuto la riclassificazione di molti dei suoi territori a beneficio dei cittadini, bisogna seguire questa strada».

«Il sindaco - ha chiuso Corrias - dimentica di dire che i terreni privati non possono essere finanziati con risorse richieste dal Comune».

