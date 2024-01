Zona di rilevanza urbanistica, un test per i parcheggi dedicati 

Si comincia subito, con un test sperimentale della durata di un anno. La giunta di centrodestra che governa Alghero ha istituito la prima “Zona di particolare rilevanza urbanistica” della città, prevista dal nuovo Codice della Strada. Un’area adiacente alla Ztl del centro storico algherese, delimitata tra le vie Sassari, La Marmora, Nuoro, Piazza della Mercede, via Giovanni XXIII, via Carducci e via Gramsci. Qui i residenti e i commercianti avranno maggiori chance di trovare un parcheggio a loro dedicato.

«Sarà possibile ampliare gli stalli riservati a chi nel centro cittadino ci vive e lavora, alleggerendo il traffico veicolare», spiegano dagli uffici comunali. «La richiesta di istituzione di nuovi parcheggi era stata più volte al centro del confronto con l'amministrazione comunale che ha accolto le richieste del comitato di cittadini e rappresentanti degli operatori commerciali», prosegue la nota. All’interno di quest’area potranno, infatti, sostare le auto dei residenti, all’interno di posteggi appositamente delimitati. Il limite orario, inoltre, sarà fissato sui 30 chilometri orari.

Una iniziativa che sicuramente sarà accolta con favore da chi risiede nel centro nevralgico della città e, specialmente in estate, non riesce a trovare un buco per lasciare la macchina. (c.f.)

