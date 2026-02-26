Zona di Perd’e Cuaddu, sfalcio dell’erba e nuovo asfalto 

Sono cominciati ad Isili i lavori di di sistemazione e messa in sicurezza della strada della zona industriale di Perd'e Cuaddu. L’intervento è finanziato con 100mila euro concessi dalla Regione al Comune. Il cantiere, ormai attivo da alcuni giorni, prevede la rimozione della vegetazione che da tempo invade la carreggiata, la pulizia dei bordi stradali e delle cunette, nonché la sistemazione delle buche presenti lungo il tracciato. Si tratta di un’opera attesa e necessaria per garantire condizioni di maggiore sicurezza e una migliore percorribilità di un’arteria viaria di rilevanza strategica per il territorio.

La strada rappresenta un collegamento fondamentale tra il Sarcidano e le aree interne della Barbagia di Seulo, della Barbagia di Belvì e del Mandrolisai. «L’inizio di questi lavori», ha dichiarato il sindaco di Isili Luca Pilia, «è un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità nel nostro territorio. Interveniamo su un tratto viario particolarmente importante per i collegamenti tra diverse aree della Sardegna centrale, rispondendo a una necessità segnalata da tempo da cittadini e operatori economici».

Da tempo le condizioni della strada risultavano pericolose. I lavori sono già in corso consentiranno di restituire piena funzionalità alla strada, migliorando le condizioni di circolazione e garantendo maggiore sicurezza per tutti gli utenti. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA