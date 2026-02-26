VaiOnline
Isili.
27 febbraio 2026 alle 00:42

Zona di Perd’e Cuaddu, sfalcio dell’erba e nuovo asfalto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sono cominciati ad Isili i lavori di di sistemazione e messa in sicurezza della strada della zona industriale di Perd'e Cuaddu. L’intervento è finanziato con 100mila euro concessi dalla Regione al Comune. Il cantiere, ormai attivo da alcuni giorni, prevede la rimozione della vegetazione che da tempo invade la carreggiata, la pulizia dei bordi stradali e delle cunette, nonché la sistemazione delle buche presenti lungo il tracciato. Si tratta di un’opera attesa e necessaria per garantire condizioni di maggiore sicurezza e una migliore percorribilità di un’arteria viaria di rilevanza strategica per il territorio.

La strada rappresenta un collegamento fondamentale tra il Sarcidano e le aree interne della Barbagia di Seulo, della Barbagia di Belvì e del Mandrolisai. «L’inizio di questi lavori», ha dichiarato il sindaco di Isili Luca Pilia, «è un passo concreto verso il miglioramento della sicurezza stradale e della mobilità nel nostro territorio. Interveniamo su un tratto viario particolarmente importante per i collegamenti tra diverse aree della Sardegna centrale, rispondendo a una necessità segnalata da tempo da cittadini e operatori economici».

Da tempo le condizioni della strada risultavano pericolose. I lavori sono già in corso consentiranno di restituire piena funzionalità alla strada, migliorando le condizioni di circolazione e garantendo maggiore sicurezza per tutti gli utenti. (s. g.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Dal referendum al nodo del 41-bis: la ricetta dell’ex premier per l’Italia

«Il Governo salva i politici, noi del M5S facciamo il salario minimo» 
L’opposizione sta con gli irlandesi: «Assurdo rifiutare 900 nuovi posti di lavoro»

Ryanair, Regione immobile: «La tassa (per ora) resta»

L’ultimatum della low cost non smuove la maggioranza Il Pd: «È un ricatto». Gli altri partiti: «Discussione aperta» 
Al. Car.
L’assalto eolico

Chiese e siti nuragici assediati dalle torri: la rivolta di Luras

No alle pale della Sardegna prime intorno al monolite più grande d’Europa 
Andrea Busia
Industria.

Sider Alloys, no alla ripartenza

Antonella Pani
La storia

Dal camice al palco: la band di medici che canta col sorriso

Dottori di giorno, musicisti la sera: la doppia vita dei “Non solo Ippocrate” 
Sara Marci
La polemica

La Sartiglia difende la sua antica tradizione: «A Oristano nessun cavallo viene maltrattato»

Rispettate tutte le prescrizioni veterinarie. E l’esemplare morto è deceduto per un aneurisma, il malore avuto prima della discesa alla stella non era prevedibile 
Marianna Guarna
Riforma

La legge elettorale di Giorgia Meloni

Sistema proporzionale, premio a chi supera il 40%. Il Pd: irricevibile 