VaiOnline
Posticipo.
15 dicembre 2025 alle 00:37

Zona Champions più vicina per la Juventus 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Bologna 0

Juventus 1

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia 6; Zortea 6 (72’ De Silvestri 5.5), Heggem 4.5, Lucumì 6 (81’ Bernardeschi s.v), Miranda 6; Pobega 6, Moro 6 (72’ Holm 5.5); Orsolini 6.5, Ferguson 5.5 (65’ Sulemana 5.5), Cambiaghi 5.5; Dallinga 5.5 (66’ Castro 5.5). In panchina: Pessina, Franceschelli, Rowe, Immobile, Odgaard, Lykogiannis, Dominguez, Markovic, Fabbian. Allenatore: Italiano 5.5.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 6.5, Koopmeiners 5.5 (76’ Bremer 6); McKennie 6.5, Thuram 6, Locatelli 6.5, Cambiaso 5.5 (61’ Cabal 7); Conceicao 6 (88’ Miretti s.v), Yildiz 7; David 5 (61’ Openda 6.5). In panchina: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore Spalletti 6.5.

Arbitro : Massa di Imperia.

Rete : 64’ Cabal (J).

Note : ammoniti Koopmeiners (J), Miranda (B), Sulemana (B), De Silvestri (B). Espulsi: Heggem (B). Angoli: 4 a 3 per la Juventus. Recupero: 1’ e 5’.

Bologna. La maledizione continua, per il 28° anno consecutivo il Dall’Ara non conosce la gioia di battere la Juventus. Il Napoli cade, il Milan commette un mezzo passo falso e ad approfittarne, oltre all’Inter che vola in testa, è la Juventus, che passa sul campo dei rossoblù grazie a una rete di Cabal e costringe il Bologna ad una nuova frenata in campionato. Reduce dall’impresa nella trasferta di Europa League con il Celta Vigo, la squadra di Vincenzo Italiano, sconfitta due volte in casa in tutto il 2025, sale a tre collezionando il secondo ko interno consecutivo dopo quello con la Cremonese, inframezzato dal pareggio in casa della Lazio. La Juventus invece si rialza dopo la caduta di Napoli e sale a quota 26 scavalcando i rossoblù in attesa di Roma-Como.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Milano Cortina 2026.

Il fuoco di Olimpia ha scaldato la Sardegna

Folla dappertutto anche nella seconda tappa, da Oristano a Cagliari: oggi la torcia è già in Sicilia 
Regione

Manager delle Asl: battaglia Todde-Pd per Cagliari e Sassari

Trattativa difficile: anche i dem  puntano alle aziende più grandi 
Roberto Murgia
Fano.

I paracadute si attorcigliano: due morti

La tragedia davanti a diverse persone: le vittime sono un 70enne e una 63enne 
La festa

«Il Campo largo? Lo abbiamo riunito noi»

Giorgia Meloni chiude Atreju: «Il Governo durerà fino al termine della legislatura» 
Diplomazia

Zelensky agli inviati Usa: «Rinunciamo alla Nato»

L’apertura in cambio del congelamento della linea del fronte (mantenendo il Donbass) 