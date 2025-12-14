Zona Champions più vicina per la Juventus 

Bologna 0

Juventus 1

Bologna (4-2-3-1) : Ravaglia 6; Zortea 6 (72’ De Silvestri 5.5), Heggem 4.5, Lucumì 6 (81’ Bernardeschi s.v), Miranda 6; Pobega 6, Moro 6 (72’ Holm 5.5); Orsolini 6.5, Ferguson 5.5 (65’ Sulemana 5.5), Cambiaghi 5.5; Dallinga 5.5 (66’ Castro 5.5). In panchina: Pessina, Franceschelli, Rowe, Immobile, Odgaard, Lykogiannis, Dominguez, Markovic, Fabbian. Allenatore: Italiano 5.5.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio 6.5; Kalulu 6, Kelly 6.5, Koopmeiners 5.5 (76’ Bremer 6); McKennie 6.5, Thuram 6, Locatelli 6.5, Cambiaso 5.5 (61’ Cabal 7); Conceicao 6 (88’ Miretti s.v), Yildiz 7; David 5 (61’ Openda 6.5). In panchina: Perin, Scaglia, Zhegrova, Adzic, Kostic, Rugani, Joao Mario, Rouhi. Allenatore Spalletti 6.5.

Arbitro : Massa di Imperia.

Rete : 64’ Cabal (J).

Note : ammoniti Koopmeiners (J), Miranda (B), Sulemana (B), De Silvestri (B). Espulsi: Heggem (B). Angoli: 4 a 3 per la Juventus. Recupero: 1’ e 5’.

Bologna. La maledizione continua, per il 28° anno consecutivo il Dall’Ara non conosce la gioia di battere la Juventus. Il Napoli cade, il Milan commette un mezzo passo falso e ad approfittarne, oltre all’Inter che vola in testa, è la Juventus, che passa sul campo dei rossoblù grazie a una rete di Cabal e costringe il Bologna ad una nuova frenata in campionato. Reduce dall’impresa nella trasferta di Europa League con il Celta Vigo, la squadra di Vincenzo Italiano, sconfitta due volte in casa in tutto il 2025, sale a tre collezionando il secondo ko interno consecutivo dopo quello con la Cremonese, inframezzato dal pareggio in casa della Lazio. La Juventus invece si rialza dopo la caduta di Napoli e sale a quota 26 scavalcando i rossoblù in attesa di Roma-Como.

