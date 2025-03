Zona artigianale, via all’ampliamento 

Al via l’ampliamento della zona artigianale di Sanluri, lungo la Provinciale per Samassi. Un intervento di 330mila euro, 255mila arrivano dalla Regione, il resto sono fondi recuperati fra le pieghe del bilancio del Comune.

I lavori consistono nell’urbanizzazione di un’area libera che potrà ospitare cinque nuovi lotti: prevista l’illuminazione a led, il rifacimento di marciapiedi, piccole opere di manutenzione ordinaria, soprattutto la sistemazione della strada di accesso alla zona, partendo dal ponticello di via Cagliari, un tratto molto trafficato, anche a piedi dai lavoratori che raggiungono il sito industriale, situato a sud del centro abitato.

«Una zona ideale - ricorda il sindaco, Alberto Urpi - per creare sviluppo e occupazione, quindi una realtà della quale beneficiano ormai diverse imprese e artigiani locali e di altre province. In questi ultimi anni abbiamo investito per incentivare i titolari di attività produttive, realtà importanti, basti pensare che, fra vecchie e nuove, in città ammontano a 720. Appena si libera un lotto, altri imprenditori si mettono subito in lista di attesa sperando nell’assegnazione».

Numeri che confermano Sanluri principale centro del Medio Campidano per piccole, medie e grandi imprese. Una testimonianza è la vicenda dell’incubatore d’impresa: per sei anni ha ospitato come inquilini provvisori diverse attività, pagando un canone di affitto di circa 700 euro l’anno. Quando nel 2020, il Consiglio comunale ha dato all’unanimità il via libera per la vendita agli ex concessionari, ciascuno ha sborsato di tasca dai 95 ai 110mila euro. (s. r.)

