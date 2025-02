Zona artigianale, dopo 20 anni il lotto si può vendere 

Vent’anni dopo l’acquisto di un lotto nel Piano artigianale del Comune di Arbus, l’impresa è stata autorizzata dall’amministrazione municipale alla vendita diretta della superficie a un’altra azienda. La problematica, affrontata nell’ultima seduta del Consiglio comunale, prevedeva la “Rinuncia del Comune al diritto alla prelazione dei terreni ricadenti a Gibbas Altas”.

«Le finalità pubbliche contemplate nel Piano artigianale – ha spiegato il sindaco, Paolo Salis – rientrano nella logica di attivare strategie di valorizzazione del proprio patrimonio. Abbiamo autorizzato il passaggio da un’impresa all’altra ma con dei vincoli precisi. Innanzitutto il lotto fu ceduto al prezzo di 25 mila euro: circa 5 mila furono versati subito come acconto, il resto (19.200 euro) verrà pagato a breve, interessi compresi ancora da quantificare».

Il gruppo di minoranza ha votato a favore, ritenendo doveroso porre fine all’inerzia dell’impresa assegnataria: «I Piani per gli insediamenti produttivi – dice il consigliere Agostino Pilia – nascono come strumenti di pianificazione che i Comuni utilizzano per lo sviluppo industriale, creando lavoro evitano lo spopolamento. Condividiamo l’agevolazione all’impresa, pronta a trasferirsi altrove».

