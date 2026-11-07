SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Sanluri.
08 novembre 2026 alle 00:23

Zona artigianale, cantieri per la manutenzione delle strade 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità all’interno e a quella di accesso al Piano artigianale del Comune di Sanluri, lungo la Provinciale per Samassi. Un intervento da 340mila euro: 255mila è il contributo concesso dalla Regione, il resto è stato recuperato tra le pieghe del Bilancio comunale.

Nello specifico, gli interventi consistono in piccole opere di manutenzione ordinaria, in particolare nelle vie Delle Aie e San Martino, e nel rifacimento di marciapiedi. E poi l’attesa sistemazione della strada di accesso al complesso produttivo partendo dal ponticello di via Cagliari: un tragitto molto trafficato, anche a piedi, dai lavoratori che raggiungono il sito a sud del centro abitato, dove sarà realizzata una rotonda per facilitare l’ingresso dalla Statale 131.

«Il cantiere», ricorda il sindaco Alberto Urpi, «oltre alla messa in sicurezza delle strade punta a creare occupazione. È una realtà della quale beneficiano diverse imprese e artigiani locali e di altre province, grazie alle agevolazioni che abbiamo sempre garantito». In città, tra vecchie e nuove, le imprese sono oltre settecento. Appena si libera un lotto, altri imprenditori sperano nell’assegnazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la vittoria che serviva

Adopo abbatte il Frosinone (1-0) nel ricordo di Gigi Riva 
l Nello sport
Il focus

Olbia attende da 13 anni il piano anti alluvione

Il tormentato iter verso la conclusione: due canali scolmatori devieranno l’acqua 
Tania Careddu
L’alleanza

Progressisti, Zedda non si candida

Ghirra in campo alle Politiche. «La Giunta? Serve più vigore su sanità e trasporti» 
Massimiliano Rais
Intervista

«Pensavo più a una torta» In Cina un francobollo per i 70 anni di Diliberto

L’omaggio della Repubblica popolare  al giurista cagliaritano con cattedra a Wuhan 
Celestino Tabasso
bilancio

Gasolio, da oggi si rischiano rincari

Non rinnovato il taglio delle accise. Manovra, Cisl e banche all’attacco 
Guerra ibrida

I dati sensibili di Tajani nel dark web

Sospetti sui cyberpirati russi, l’ambasciata smentisce, Meloni preoccupata 
Violenza

Sfregia la compagna a coltellate

Prima aveva tentato di aggredire il figlio della donna: arrestato 