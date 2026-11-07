Zona artigianale, cantieri per la manutenzione delle strade 

Al via i lavori di manutenzione straordinaria della viabilità all’interno e a quella di accesso al Piano artigianale del Comune di Sanluri, lungo la Provinciale per Samassi. Un intervento da 340mila euro: 255mila è il contributo concesso dalla Regione, il resto è stato recuperato tra le pieghe del Bilancio comunale.

Nello specifico, gli interventi consistono in piccole opere di manutenzione ordinaria, in particolare nelle vie Delle Aie e San Martino, e nel rifacimento di marciapiedi. E poi l’attesa sistemazione della strada di accesso al complesso produttivo partendo dal ponticello di via Cagliari: un tragitto molto trafficato, anche a piedi, dai lavoratori che raggiungono il sito a sud del centro abitato, dove sarà realizzata una rotonda per facilitare l’ingresso dalla Statale 131.

«Il cantiere», ricorda il sindaco Alberto Urpi, «oltre alla messa in sicurezza delle strade punta a creare occupazione. È una realtà della quale beneficiano diverse imprese e artigiani locali e di altre province, grazie alle agevolazioni che abbiamo sempre garantito». In città, tra vecchie e nuove, le imprese sono oltre settecento. Appena si libera un lotto, altri imprenditori sperano nell’assegnazione.

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