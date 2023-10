Zona a traffico limitato serale, altre due settimane di proroga 

La zona a traffico limitato serale nel centro di Villasimius, in scadenza a settembre, è stata prorogata sino al 16 ottobre. La decisione, presa dalla Giunta comunale, è stata anticipata da un’ordinanza del comandante della polizia locale.

Il perimetro interessato – la chiusura al traffico è prevista dalle 19 alle 23 – è quello compreso fra via del Mare, via Frau e via Umberto (alcuni tratti), via Diana, via Garibaldi, via Galilei, via Pellico e una parte di via Vittorio Emanuele, via Verdi e via Regina Margherita. Nell’ordinanza, visto anche il buon numero delle presenze turistiche registrate in questi giorni, viene messo in evidenza che “è obiettivo strategico dell’amministrazione comunale alzare la qualità del centro urbano favorendo la sua pedonalizzazione a vantaggio dei cittadini, in sintonia con la vocazione turistica del paese” e dunque è opportuno prorogare la Ztl “al fine di favorire iniziative di animazione urbana, di rilancio commerciale e di opportunità nei confronti dei turisti”.

Tante, appunto, le presenze previste ad ottobre per la soddisfazione degli operatori turistici. «La maggior parte delle medio-piccole strutture ricettive – ha detto Sergio Ghiani, presidente del consorzio turistico – non ha ancora stabilito una data di chiusura. Si andrà avanti sino a quando c’è bel tempo e sino a quando saranno garantiti i collegamenti aerei, forse anche sino ai primi di novembre».

RIPRODUZIONE RISERVATA