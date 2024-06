Zona a traffico limitato in centro fino al 15 ottobre 

Stop alle auto in centro nelle ore serali sino al 15 ottobre. Lo ha stabilito la Giunta comunale che ha dato seguito all’ordinanza firmata dal sindaco Gianluca Dessì con la quale si era dato il via, lo scorso 15 maggio (prima volta così in anticipo), alla zona a traffico limitato. Il perimetro va dalla rotonda di via del Mare da una parte sino a via Regina Margherita dall’altra (intersezione con via Umberto e via Giardini).

L’orario di chiusura al traffico è compreso fra le 19.30 e l’una del mattino: «Stiamo cercando – ha spiegato il primo cittadino – di venire incontro a tutte le esigenze, sia degli operatori commerciali che dei cittadini». L’obiettivo della Ztl è quello di «alzare ulteriormente la qualità del centro storico e rafforzare sempre di più la sua destinazione di centro commerciale naturale, di luogo della memoria, di riferimento culturale territoriale oltre che luogo di aggregazione sociale e di passeggio» anche perché la Ztl «può suscitare – è quanto viene riportato nella delibera - benevoli effetti che scaturiscono dalla minore presenza di veicoli a motore e dalle positive ricadute in termini di sicurezza, tutela dell’ambiente, migliore fruibilità del patrimonio culturale-storico e artistico e migliore fruibilità del centro urbano». Lo stop alla circolazione riguarda anche le biciclette, i monopattini, gli overboard e i segway.

RIPRODUZIONE RISERVATA