Zona a traffico limitato, ecco le regole 

L’ultimo adempimento, senza dubbio il più importante per l’attivazione della Zona a traffico limitato, è stato approvato dalla Giunta: il nuovo disciplinare presentato dall’assessore alla Viabilità, Marco Naitana, e dal comandante della polizia municipale, Giampiero Farinelli, che definisce modalità, tempi e deroghe per la circolazione nel centro storico. Il regolamento entrerà in vigore subito dopo la pubblicazione ufficiale e introduce una gestione più rigorosa e chiara degli accessi, con l’obiettivo di tutelare il cuore della città e renderlo più vivibile.

Varchi e regole

L’area interessata coincide con le vie e le piazze più centrali: piazza Duomo, corso Vittorio Emanuele, via del Carmine, via Cugia (comprendendo anche piazza Cano), via del Rosario e le adiacenze. L’accesso avverrà attraverso varchi elettronici in grado di rilevare automaticamente le targhe. All’interno, la circolazione sarà a senso unico e limitata a 10 chilometri orari.

Gli orari

Gli orari di chiusura variano in base alla stagione. In inverno (15 ottobre – 30 aprile), i divieti valgono dalle 11 alle 15.30 e dalle 17.30 a mezzanotte; in estate (1 maggio – 14 ottobre) dalle 11 alle 15.30 e dalle 17.30 all’una di notte. Nei giorni festivi il blocco sarà totale.

Accessi e costi

L’accesso sarà consentito solo a chi ha il contrassegno o incluso nella “lista bianca”, che raccoglie le targhe autorizzate. Fissati anche i costi con i residenti che possono richiedere un permesso biennale (20 euro per ogni auto), così come i titolari di autorimesse private all’interno della Ztl . Per i clienti delle strutture ricettive è previsto un permesso temporaneo, comunicato dall’albergatore.

Sono previste deroghe per categorie particolari come mezzi di soccorso, ambulanze e veicoli per disabili. Ma rientrano tra i beneficiari anche medici di base, pediatri, guardia medica, sacerdoti e operatori che effettuano assistenza domiciliare. Specifiche autorizzazioni temporanee saranno concesse per eventi, cantieri ed esigenze eccezionali di carico e scarico.

Le multe

«Il sistema elettronico rileverà automaticamente le infrazioni. Se la targa non risulta registrata, scatterà la sanzione. In caso di violazioni ripetute è prevista anche la sospensione o la cancellazione dalla lista bianca», si legge nel regolamento. Le richieste di autorizzazione e rinnovo andranno presentate alla polizia locale.

