«Zona a traffico limitato, a marzo si parte» 

Ormai quasi tutti i tasselli sono al loro posto. Dopo mesi di attesa, stop politici e un confronto mai davvero chiuso, la Zona a traffico limitato nel centro storico di Oristano torna sul binario operativo.

I passi

«Giovedì prossimo si inizierà con la sostituzione della segnaletica verticale esistente e con l’installazione dei nuovi cartelli laddove necessario», spiega l’assessore all’Urbanistica, Ivano Cuccu. Un intervento preliminare che accompagna il completamento dell’intero impianto della Ztl. «A marzo siamo pronti a partire», chiarisce l’assessore, indicando una finestra temporale che segna un cambio di passo dopo lo stallo dell’autunno. Parallelamente si lavora sul fronte tecnologico. «Nei giorni scorsi gli uffici comunali hanno inviato un sollecito a Enel per l’attivazione dei due quadri elettrici ai quali saranno collegate le telecamere», aggiunge Cuccu.

Varchi e pass

I dispositivi controlleranno sei varchi, già individuati nel dettaglio: via G.M. Angioy/via Montenegro, solo in entrata; via La Pace/via Angioy, in entrata e uscita; via Azuni/via Carmine, entrata e uscita; via Ciutadella de Menorca/via Carmine, entrata e uscita; via Serneste/via Mazzini, solo in entrata; vico Garibaldi/via Mazzini-Portixedda, solo in uscita. Sul piano operativo, però, un altro tassello fondamentale è già stato posato. «I pass sono già stati distribuiti a chi ne ha fatto richiesta - precisa l’assessore – Alla fine gli aventi diritto saranno circa 350», circa un terzo rispetto a quelli che circolavano negli ultimi anni, un dato che fotografa con chiarezza l’obiettivo di riduzione del traffico veicolare nel cuore della città.

L’App

Per chi ha il pass vecchio «farà fede la registrazione sull’App attraverso il numero di targa dell’auto per cui si chiede l’autorizzazione», chiarisce Cuccu, rimarcando come il sistema sia ormai interamente digitalizzato. La macchina amministrativa, dunque, è pronta o quasi. Ma la Ztl, a Oristano, non è mai stata soltanto una questione tecnica.

La storia

Il percorso politico si era bruscamente interrotto a novembre, dopo un incontro durato circa due ore tra il sindaco e i rappresentanti dei partiti di maggioranza. Da quel vertice era uscita solo una breve nota di Massimiliano Sanna: «È emersa la necessità di procedere a un continuo confronto propedeutico sulla Ztl per valutare eventuali nuove proposte che possano integrare quelle già previste, in un’ottica che tenga conto di tutte le esigenze della collettività. È emersa la volontà di procedere, ma non prima di completare il percorso nella maggioranza». Un percorso rimasto senza tappe pubbliche e una tempistica definita. A quell’incontro avevano partecipato i rappresentanti di Psd’Az, Udc, Fratelli d’Italia, Forza Italia e Oristano al Centro; assenti i Riformatori sardi, il partito del sindaco. Nei tre mesi successivi, ufficialmente, non sarebbero emerse novità, nonostante le critiche e le preoccupazioni sollevate da un gruppo di residenti e commercianti. Ora però il ritorno all’operatività segna un’accelerazione. La politica resta sullo sfondo, ma la struttura tecnica avanza.

